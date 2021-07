Blue Origin lanzará a un joven de 18 años como su último pasajero

El primer vuelo espacial tripulado por Blue Origin la próxima semana incluirá al astronauta más joven en el espacio en la historia, según funcionarios de la compañía.

La compañía anuncio a Oliver Daemen, de 18 años, como el primer "cliente que paga" en volar junto al fundador multimillonario Jeff Bezos , el hermano de Bezos, Mark, y el aviador de Mercury 13 Wally Funk en un vuelo de New Shepard programado para el martes (20 de julio).

Dan a conocer el pasajero más joven

Blue Origin subastó el cuarto asiento en el lanzamiento a una oferta máxima de 28 millones , pero Daemen no está volando a través de esa oferta. La persona anónima que ganó la subasta tuvo un conflicto de programación, según Blue Origin, y se unirá a un vuelo futuro. (El dinero se destinó a la organización sin fines de lucro Club for the Future de Blue Origin , que ha desembolsado $ 1 millón cada una a 19 organizaciones sin fines de lucro, dijo Blue Origin).

En el comunicado, Blue Origin no proporcionó detalles adicionales sobre si Daemen había ingresado a la subasta o cómo organizó su asiento.

Sin embargo, un portavoz de la compañía dijo que participó en la subasta y que había obtenido un asiento en el segundo vuelo con tripulación de Blue Origin. (Antes del evento, la compañía no anunció que la subasta facilitaría la compra de asientos en vuelos posteriores).

Cabe mencionar, que el asiento fue comprado por el padre de Daemen, Joes Daemen, un director ejecutivo de una firma de capital privado. El monto de la oferta no se ha hecho público. Oliver Daemen subió un puesto cuando el postor ganador de la subasta no estaba disponible, dijo el portavoz.

