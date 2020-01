Bloomberg, invertirá hasta mil millones de dólares para ver derrotado a Trump

Se acercan las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y lo candidatos, ya están preparando sus cartas bajo la manga, y aunque, algunos, aún siguen siendo un misterio, ya han salido a la luz las intenciones de Michel Bloomberg, quien, promete ir con todo para derrocar a los seguidores de Donald Trump.

Micheal Bloomberg, no solo fue 108° Alcalde de la Ciudad de Nueva York, del 2000 al 2013, pues, también, es un multimillonario que, ha prometido desembolsar millones de dólares, para pasar a las filas del Partido Demócrata, a miles de estadounidenses para las elecciones de noviembre de 2020.

¿Cuánto invertirá el magnate?

Michel Bloomberg, informó a el diario neoyorquino, The New York Times que, no se quedará con las ganas de hacerle competencia a Donald Trump.

Pues, aseguró que, incluso si no es él quien encabece las elecciones de su partido, desembolsará nada más y nada menos que, la cuantiosa cantidad de mil millones de dólares, para instaurar una enorme campaña presidencial que, asegure la caída y el juego perdido, para el actual Presidente de los Estados Unidos.

El demócrata, añadió:

“1.000 millones de dólares es una suma muy grande”.

Hasta el momento, se sabe que, el magnate estadunidense ha invertido 200 millones de dólares en su campaña política.

Bloomberg ayudará a los opositores de Trump

El multimillonario, está, tan seguro de sus propósitos, de querer ver vencido a Donald Trump en las elecciones de este 2020 que, hasta aseguró que, será capaz, incluso, de impulsar las campañas de los senadores demócratas Elizabeth Warren o Bernie Sanders.

Todo dependerá del panorama dice el magnate

Michael Bloomberg, estará preparado para todo, pues, indicó que, la cantidad que aportará, estará ligada a la necesidad de apoyo que los candidatos necesiten, pues, declaró: "Depende de si el candidato necesita ayuda. Si les va muy bien, necesitan menos. Si no, necesitarán más".

¿Cómo será la campaña contra Donald Trump?

Aunque, el exalcalde de Nueva York, no dio grandes detalles sobre su estrategia, para impedir que, Donald Trump salga victorioso en las próximas elecciones, pero, el multimillonario, externó que, su compaña será bajo las sombras, y estará organizada por cientos de personas que se encuentran posicionados en lugares estratégicos.

Además, indicó que, la planeación de la campaña digital, está bien cimentada; por lo que, se espera que, podría ser un éxito.

Michael Bloomberg y Donald Trump

