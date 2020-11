Black Friday 2020: Cinco cosas que debes considerar antes de comprar esa “ganga”

Este Black Friday 2020, no se deje llevar por una compra en línea, especialmente cuando algo se anuncia como una gran oferta. Antes de hacer clic en el botón comprar, tome en cuenta la siguiente lista de verificación que te traemos en La Verdad Noticias.

Estas cinco preguntas le ayudarán a decidir si lo que está comprando es una buena oferta o es un producto que realmente vale la pena comprar en el Black Friday 2020.

Black Friday 2020: ¿El producto es tan bueno como parece?

No se fíe de la palabra del minorista: los sitios web Idealo y PriceRunner le permiten comparar precios de artículos entre una serie de proveedores en tiempo real. ¿Según Which?, muchas ofertas del Black Friday no son lo que parecen y fueron mejoradas en otros días.

No te dejes llevar por las ofertas en el Black Friday

Si está comprando en Amazon, CamelCamelCamel le permite ver el historial de precios de un artículo. Una prueba de Guardian Money en un cepillo de dientes eléctrico que se anunciaba con un 74% de descuento este año descubrió que no se había vendido a precio completo durante más de dos años.

Puede decidir que estará mejor aguantando. Jasmine Birtles, la fundadora de MoneyMagpie, predice que habrá "un montón de ventas en diciembre, o cuando las tiendas puedan abrir de nuevo ... Los artículos de temporada como ropa y artículos para el hogar se reducirán".

Black Friday 2020 ¿Es legítimo el sitio web?

Los banners publicitarios en sitios web pueden parecer que lo han llevado a su sitio web de compras favorito, pero ¿es así? o ¿Está a punto de ingresar los detalles de su tarjeta en una falsificación? Esté atento a cualquier cosa levemente incorrecta en la ortografía.

Termina en el sitio equivocado y, en lugar de los artículos que solicitaste, es más probable que veas una serie de pagos extraños saliendo de tu cuenta. Busque un candado o https en la barra del navegador, ya que significan que es más probable que un sitio sea seguro.

Black Friday 2020: ¿Está comprando por que realmente lo necesita?

En el Black Friday puedes encontrar grandes descuentos, pero compra con precaución.

Birtles dice que cuando compre el Black Friday, solo debe buscar algo que desee específicamente; algo que ha investigado activamente. "Si solo está navegando, siempre encontrará algo que parece una ganga y que luego podría lamentar haber comprado", dice.

Black Friday 2020: ¿Y si cambio de opinión?

La buena noticia es que tiene más derechos que si compra en el riel de venta en una tienda. Si bien los minoristas tradicionales pueden decir que no le reembolsarán el dinero si simplemente cambia de opinión, en línea tiene un período de reflexión de 14 días desde que recibe los productos, para la mayoría de los artículos.

Sin embargo, esto no se aplica si ha tenido algo personalizado, y también debe considerar la molestia y el posible gasto de devolver algo si el minorista no ofrece devoluciones gratuitas.

Black Friday 2020: ¿Me lo puedo permitir?

Las tarjetas de crédito y las ofertas de compra ahora y pago después significan que no tienes que tener el dinero de inmediato, pero Birtles aconseja que evites pedir prestado para gastar "a menos que estés realmente seguro de que puedes pagarlo rápidamente".

Si termina pagando algún tipo de interés o tarifa por su compra, eso erosionará cualquier ahorro que haga, por lo que no sería conveniente coprar dicho producto aunque esté de oferta en el Black Friday 2020.

