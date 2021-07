Según la biografía de Donald Trump, su personalidad se forjó en su infancia, que estuvo marcada por el maltrato de su padre. El magnate que ha hecho una vida millonaria en el sector inmobiliario con hoteles, casinos y campos de golf, además de haber sido es presidente de Estados Unidos número 45.

Nació el 14 de junio de 1946 en el emblemático barrio de Queens, en Nueva York. Su padre, Fredrick Trump, de ascendencia alemana por parte de su abuelo, y su madre, Mary Anne MacLeod, de origen escocesa, tuvieron cinco hijos.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump tuvo una educación militar durante su adolescencia y fue graduado en Economía Financiera por la Universidad de Pensilvania, en 1968. Trump inició el camino de los bienes raíces de su padre como obrero, al que finalmente terminó heredando a los 28 años.

Niñez del ex presidente, según la biografía de Donald Trump

Donald Trump sufrió agresiones por parte de su padre en su infancia

De acuerdo con Mary Trump sobrina del magnate estadounidense, la infancia de Donald Trump fue tan perturbadora que eso lo hizo ser el hombre que es ahora.

En la biografía no autorizada del presidente de Estados Unidos titulada “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”, se revela que Fred Trump, aterrorizó al pequeño Donald.

A pesar de ser su hijo lo trató con descuido y maltrató. Sin embargo, la relación causó “una dependencia total” a Donald, que le llegó a “causar terror”. Para la sobrina del expresidente, el joven Donald sufrió muchas privaciones durante sus primeros años, que lo marcarían de por vida.

La madre de Donald se enfermó cuando él tenía dos años y medio, y de repente quedó privado de la figura maternal. Su padre, Fred, se convirtió en su único referente. “Pero Fred creía firmemente que tratar con niños pequeños no era su obligación, y se dedicó a trabajar como si sus hijos pudieran cuidarse solos”.

En tanto el mismo Trump reveló en su libro The Art of the Deal, que siendo pequeño golpeó a su maestro de música porque según él, no sabía nada de música. Estuvo a punto de ser expulsado. Desde entonces su temperamento es así de incontrolable, según se explica Donald Trump de jóven fue ingresado a una escuela militar por su comportamiento.

Hijos de Donald Trump

El expresidente Donald Trump tiene actualmente cinco hijos

Donald Trump Jr.

Edad: 41

Madre: Ivana Trump Casado y tiene cinco hijos. Kai, 10 años; Donald III, 8; Tristan, 5; Spencer, 4; y Chloe, 2.

Es el hijo mayor del magnate y actualmente ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo a cargo de desarrollo y adquisiciones de la empresa familiar The Trump Organization.

Ivanka Trump

Edad: 37

Madre: Ivana Trump Casada y tiene tres hijos, fue modelo, ha escrito algunos libros, tiene su propia línea de joyería y ropa. Tiene presencia en portadas de varias revistas de renombre.

Eric Trump

Edad: 35

Madre: Ivana Trump Casado. El tercer hijo de Trump con Ivana y es por mucho el más reservado de la familia. Sigue la misma línea que su padre, pues dice ser un apasionado por el negocio de la construcción.

Tiffany Trump

Edad: 25 Madre: Marla Maples Graduada de la Universidad de Pennsylvania en 2016

Se le puede observar en muy pocas ocasiones junto a su padre. Llegó a decir que no conoce una figura real de padre.

Barron Trump

Edad: 13

Madre: Melania Trump, actual esposa de Trump

Donald Trump y Melania tuvieron a Barron quien estudia en una escuela privada en Manhattan. Desde la llegada de su padre al poder, la figura de Barron fue muy silenciosa y sólo se le veía bajando o subiendo de aviones junto a sus padres.

Todos los libros de Donald Trump

Donald Trump presentando uno de sus libros

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Trump, el empresario de alto perfil y estrella de un programa de reality en televisión que se convirtió en presidente, contra todos los pronósticos, ha escrito hasta la fecha 19 libros. Incluso ha generado grandes polémicas por algunos de ellos, pues en uno se dice que Trump presuntamente elogió a Hitler.

Te mencionamos algunos títulos que destacan:

Toque de Midas

Trump

Trump Los mejores consejos de bienes raíces

Trum: How to Get Rich

El Secreto del éxito en el trabajo y la vida

Cómo hacerse rico

Queremos que seas rico

Piensa como multimillonario

Después de conocer algunos datos sobre la biografía de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y titular de The Trump Organization, se puede comprender algunos factores que influyeron en su personalidad que se forjó en su infancia bajo la tutela de su padre.

