Bill Gates explica por qué no posee ninguna criptomoneda

Bill Gates, ahora la cuarta persona más rica del mundo con un patrimonio neto de $ 125 mil millones, dijo durante un intercambio Ask Me Anything del jueves en Reddit que no posee ninguna moneda digital.

“Me gusta invertir en cosas que tienen resultados valiosos. El valor de las empresas se basa en cómo fabrican grandes productos. El valor de las criptomonedas es justo lo que otra persona decide que alguien más pagará por ellas, por lo que no se suma a la sociedad como otras inversiones”, dijo.

Gates ha expresado previamente cierto escepticismo sobre Bitcoin. En una entrevista de febrero con Bloomberg, el multimillonario expresó su preocupación por la gente común que se deja atrapar por el frenesí de Bitcoin. Probablemente tiene un punto. El criptomercado está en caída libre después del colapso de la moneda estable TerraUSD la semana pasada, arrastrando consigo a otras monedas digitales. Bitcoin ha bajado un 27% este mes, mientras que Ethereum ha retrocedido un 36%.

“Si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”, dijo en febrero.

Gates tocó una amplia gama de temas durante la AMA. Volvió a negar la extravagante teoría de la conspiración de que quiere rastrear a las personas mediante la implantación de microchips en sus cabezas a través de vacunas.

Bill Gates: “¿Por qué querría saber dónde está la gente? ¿Qué haría yo con la información?”

Sobre si los multimillonarios deberían pagar más impuestos, Gates, quien anteriormente dijo que pagaría más impuestos, advirtió que subir demasiado podría generar más evasores de impuestos.

“Obtener tasas marginales por encima del 60% a menudo conduce a una evasión muy compleja si su sistema lo permite. Es extraño tener la tasa de ganancia de capital por debajo de la tasa de ingresos ordinarios. Un impuesto sobre el patrimonio podría superar un poco el 60%; es sorprendente cuán pocos países tienen eso”, dijo.

Dado que la sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar en Reddit, no sorprende que alguien preguntara sobre GameStop, la acción favorita de la red social entre los inversores minoristas. "Nunca he sido GameStop largo o corto", dijo Gates. No respondió preguntas sobre su posición corta en Tesla, lo que supuestamente enfureció al CEO de Tesla, Elon Musk, lo suficiente como para retirarse de una posible asociación filantrópica con él.

Al abordar las críticas públicas de Musk, Gates dijo a principios de este mes que acortar Tesla “no tiene nada que ver con el cambio climático”, y enfatizó que existe una diferencia entre apostar contra un solo fabricante de automóviles eléctricos y apostar contra los vehículos eléctricos en general.

