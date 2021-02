Bill Gates advierte que el cambio climático será PEOR que el COVID-19

Desde el inicio de la pandemia Bill Gates se mostró bastante preocupado por el COVID-19, incluso destinó millones al estudio del virus y al desarrollo de la vacuna, pero ahora ha advertido de un peligro mucho peor para la humanidad: el cambio climático.

Lo cierto es que Bill Gates lleva años advirtiendo a la humanidad de los riesgos que significan las enfermedades virales. También realizó diversas predicciones que resultaron acertadas. Pero ahora el empresario está viendo más allá de ello y alerta sobre el cambio climático.

El cofundador de Microsoft, en una entrevista que concedió al canal de YouTube "Veritasium", alertó que las dos amenazas a las que debemos estar atentos en en los próximos años son: el cambio climático; y el bioterrorismo, es decir, el uso intencionado de agentes biológicos en atentados, sabotajes, masacres o amenazas.

Respecto al cambio climático dijo que cada año se lanzan 51 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera y Gates opina que la humanidad debe buscar la manera de reducir las emisiones a un nivel tal que estas se equilibren mediante la absorción. “Este desafío sería lo más asombroso que haya hecho la humanidad y en comparación con poner fin a la pandemia de Covid-19 es algo muy, muy fácil", afirmó.

El empresario y filántropo, Bill Gates, publicó un libro sobre el cambio climático

Compartió además que es una transición que se debe plantear para los próximos 30 años y que para ello se debe invertir en fuentes renovables como la energía eólica y la solar, aunque, explicó, estas pueden ayudar a eliminar el carbono de la electricidad, pero eso es menos del 30% de las emisiones totales.

“También vamos a tener que descarbonizar el otro 70% de la economía mundial: el acero, el cemento, los sistemas de transporte, la producción de fertilizantes y mucho, mucho más”.

Compartió que si la temperatura promedio del planeta aumenta en un grado enfrentaremos severos cambios en la Tierra, que irían desde la extinción de especies animales, al aumento del nivel del mar o la desertización, entre muchas otras consecuencias.

Agregó que solo a través de un esfuerzo grande y coordinado se lograrán cambios pero que ello no ha sido prioridad debido a que la mayoría de las personas no paga nada por el daño al medio ambiente causado por la contaminación de la gasolina en su automóvil o el carbón o el gas que genera la electricidad en su hogar.

"En este momento, no ves el dolor que estás causando al emitir dióxido de carbono", dijo Gates.

Entonces es necesario que se involucren los gobiernos no solo para regular a las industrias más contaminantes sino para que destinen mayor inversión en investigación y desarrollo de productos y tecnologías limpias.

Bill Gates aseguró que hay que tomar medidas para evitar el cambio climático

Además señaló que es buena idea aprovechar que los jóvenes tienen mayor conciencia sobre su entorno y están dispuestos a hacer cambios. "Tenemos que tomar esa energía y asegurarnos de que esté dirigida a las políticas que marcarán la diferencia", argumentó.

No obstante el filántropo es optimista de que aún podemos evitar los peores efectos del cambio climático. "Sabes, lo he visto muchas veces, la innovación nos sorprende de manera positiva". En ese sentido Gates está apoyando un proyecto de la Universidad de Harvard para que la luz solar no llegue directamente a la Tierra.

Vale la pena señalar que esta semana salió a la venta el nuevo libro de Bill Gates “Cómo evitar un desastre climático” en donde propone una serie de medidas que, en su opinión, podrían ser capaces de frenar el calentamiento global en las próximas décadas.

“La gente que cree que es imposible, espero que miren el potencial de innovación en estas áreas y vean que es posible, aunque muy difícil”, explicó el empresario.

Gates asegura que no hay que olvidarnos de la pandemia

Gates también advirtió que las pandemias y el no respeto a la naturaleza están relacionados pues la mayoría de las enfermedades que preocupan a los expertos hoy en día se originaron en los animales, en parte, como consecuencia de que los humanos invadan los hábitats de los animales salvajes.

Explicó que la caza y el comercio de animales así como la destrucción de los ecosistemas aumentan el contacto, lo que da lugar a la transmisión de enfermedades.

Ante este escenario Gates considera que una próxima pandemia podría terminar en un número de muertos aún mayor que la actual. Es por ello que continúa señalando que es importante que los humanos aprendamos de la experiencia que estamos viviendo y nos preparemos para una próxima crisis sanitaria.

Bill Gates también advierte sobre el bioterrorismo

Más allá del cambio climático, Gates también alertó que deberíamos estar preocupados por el bioterrorismo, es decir que alguien quisiera infligir daños masivos podría diseñar un virus en lugar de un arma nuclear.

De hecho el empresario cree que es más probable que ocurra una situación como la anterior a una nueva pandemia “natural”. Es por ello que invita a gobiernos y a organizaciones a considerar la posibilidad y tomen medidas desde ahora para prevenir un posible caso de bioterrorismo.

