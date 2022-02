Bielorrusia realiza referéndum para renunciar a estatus no nuclear

Gobierno bielorrusio realiza referéndum para renunciar a estatus no nuclear

Bielorrusia celebró un referéndum el domingo para adoptar una nueva constitución que abandonaría su condición de no nuclear en un momento en que el país se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para las tropas rusas que invaden Ucrania y marchan sobre Kiev.

La votación, casi segura de aprobarse bajo el gobierno estrictamente controlado del presidente Alexander Lukashenko, podría ver armas nucleares en suelo bielorruso por primera vez desde que el país las abandonó después de la caída de la Unión Soviética.

Aumenta las apuestas en un momento en que Lukashenko se ha quedado atrás del ataque militar del presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania después de haber desempeñado un papel de intermediario entre los dos vecinos.

El domingo, hablando en un colegio electoral, Lukashenko dijo que podría pedirle a Rusia que devuelva las armas nucleares a Bielorrusia.

"Si ustedes (Occidente) transfieren armas nucleares a Polonia o Lituania, a nuestras fronteras, entonces recurriré a Putin para devolver las armas nucleares que entregué sin ninguna condición", dijo Lukashenko.

Lukashenko recurrió a Rusia después de que estallaron protestas masivas contra su gobierno de 28 años en agosto de 2020, resistiendo las sanciones occidentales con la ayuda de préstamos rusos.

Su rival en la votación de 2020, la líder de la oposición exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya, pidió a los bielorrusos que utilicen el referéndum para protestar por la guerra contra Ucrania.

"Durante mucho tiempo no supe cómo iniciar este llamamiento. Porque ¿cómo se puede exigir acciones valientes de personas que viven con miedo durante un año y medio? La guerra a la que nos han arrastrado comenzó hace dos días", dijo. dijo en una dirección especial.

"Pero hasta ahora, los bielorrusos no han declarado públicamente que están en contra, no han mostrado esto a los ucranianos con sus acciones. Entonces, ¿tengo derecho a pedirles que actúen? Tal vez no. Pero no lo perdonaré". yo mismo si no lo intento".

En videos y fotos publicados en las redes sociales, decenas de personas se reunieron en los colegios electorales de Minsk y otras ciudades de Bielorrusia. Varios videos mostraban a la multitud coreando "No a la guerra".

“Es poco lo que podemos hacer ahora, con todo este terror y horror en el que vivimos. Pero no me perdonaría si no intentara hacer algo. Ya somos considerados cómplices”, dijo Elena, de 45 años, quien llegó a uno de los colegios electorales junto con un par de decenas de personas y se negó a proporcionar más información sobre ella por razones de seguridad.

Occidente ya ha dicho que no reconocerá los resultados del referéndum, que se lleva a cabo en el contexto de una amplia represión contra los opositores internos del gobierno. Según activistas de derechos humanos, hasta el domingo había más de mil presos políticos en Bielorrusia.

El domingo, conjuntos de aficionados actuaron en los colegios electorales, se vendieron alimentos y alcohol barato en buffets.

Cambios que traería la nueva constitución a Bielorrusia

La nueva constitución otorgaría poderes a la Asamblea Popular de Bielorrusia, creada por Lukashenko y compuesta por leales al partido, consejos locales, funcionarios y activistas de organizaciones progubernamentales.

También daría inmunidad de por vida contra el enjuiciamiento del presidente una vez que deje el cargo.

