Biden ya NO financiará el muro de Trump; puso FIN a la “emergencia” en la frontera

El presidente Joe Biden informó que puso fin este jueves 11 de febrero, a la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, la cual comparte con México, de tal forma que quitó el financiamiento al muro fronterizo que tanto persiguió Donald Trump.

Fue a través de una carta enviada a la líder demócrata Nancy Pelosi, que Joe Biden anunció esta medida, la cual no sorprendió a sus seguidores pues desde que asumió presidencia ha eliminado varias políticas de Trump.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, esta orden de emergencia había sido proclamada por el expresidente Donald Trump, el 15 de febrero de 2019, bajo el nombre de Proclamación 9844.

Joe Biden puso fin 'emergencia nacional' en la frontera sur con México

El mensaje de Joe Biden respecto al muro froterizo

"Informo que he emitido una proclamación que pone fin a la emergencia nacional declarada por primera vez en la Proclamación 9844 del 15 de febrero de 2019 (declarando una emergencia nacional relacionada con la frontera sur de Estados Unidos). He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada", puntualiza el texto.

Además, añade el anuncio de que desde la nueva administración no se desviarán más dólares de contribuyentes estadounidenses para construir el muro fronterizo, por lo que Joe Biden se encuentra dirigiendo una revisión cuidadosa de los recursos asignados o redirigidos con ese fin.

Desde que asumió el poder Joe Biden ha eliminado varias políticas de Trump

"Por la presente (carta), informo al Congreso que la emergencia nacional declarada por la Proclamación 9844, que continuó el 13 de febrero de 2020 y el 15 de enero de 2021, se da por terminada y que las autoridades invocadas en dicha proclama ya no serán utilizadas para construir un muro en la frontera sur", detalla el texto.

