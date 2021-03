Biden y aliados de Europa temen que Israel esté preparando ataque contra Irán

Israel sospecha que Irán envió intencionalmente un barco para verter cientos de toneladas de petróleo crudo en sus playas, el peor desastre ecológico de la zona en décadas, en venganza por el asesinato en noviembre del principal científico nuclear del país, según funcionarios y medios israelíes, por lo que Joe Biden y aliados de Europa temen que Israel esté preparando ataque.

Pero los funcionarios israelíes dicen a Insider que la declaración del ministro de Medio Ambiente que culpa directamente a Irán (publicada el miércoles 3 de marzo) fue prematura, ya que los servicios militares y de inteligencia aún tienen que tomar una determinación final sobre la culpabilidad iraní y el nivel adecuado de respuesta a lo que sería el acto más descarado de terrorismo ambiental en la historia reciente.

"Esa declaración nunca debería haberse hecho", dijo a Insider un ex funcionario de inteligencia israelí, que todavía consulta al gobierno y, por lo tanto, no puede ser identificado. "Las FDI y el Mossad son responsables de investigar los ataques contra la patria israelí, determinar la responsabilidad y sugerir un curso de acción para responder. Ese proceso está en marcha y no es la cartera del ministro de Medio Ambiente iniciar guerras con Irán".

Durante las últimas dos semanas, toneladas de petróleo crudo han llegado a las costas de las playas de Israel y Líbano, destruyendo la vida silvestre y causando daños ecológicos que podrían llevar años restaurar, según expertos ambientales.

Las playas de Israel se encuentran cubiertas de petróleo

Pero después de que el ministro acusó directamente a Irán de una operación compleja para lanzar el petróleo en alta mar, el tema adquirió una nueva dimensión a medida que aumentaban los temores en Washington y Europa sobre la posibilidad de una respuesta israelí.

Cuando se le preguntó si los servicios militares y de inteligencia israelíes sospechan de una operación iraní como la describe el ministro, quien dijo que un barco con bandera libia zarpó de Irán a Israel y arrojó el petróleo en alta mar antes de detenerse en Siria y regresar a Irán, el exfuncionario admitió que fue el caso.

"Bueno, sí, se ve así, pero hay un proceso para recopilar toda la inteligencia y la evidencia y sintetizarla en información útil que puede ayudar a la toma de decisiones", dijo el funcionario.

"Está siendo tratado como un ataque directo a Israel por un enemigo extranjero, el más potencialmente grave desde 2006 (ataque de Hezbollah para secuestrar a dos soldados israelíes). La (oficina del primer ministro) ya estaba experimentando determinación sobre el ataque de Irán contra (el barco). Las opciones de ataque ya se estaban considerando solo en eso ".

Existe la preocupación de que Israel esté trabajando en una respuesta sustancial, "que sería un problema para aquellos de nosotros que queremos un acuerdo nuclear" indicó.

Joe Biden y Europa temen las posibles represalias de Israel contra Irán

Otros ataques cometidos contra Israel

El 26 de febrero, dos explosiones alcanzaron un buque de carga de propiedad israelí que operaba en el Golfo de Omán. Los funcionarios culparon de inmediato a las fuerzas iraníes, que han sido acusadas durante mucho tiempo de ataques esporádicos y en curso contra la navegación en el área.

Ese ataque, la primera vez que Irán se ha dirigido directamente a los barcos vinculados a Israel en la región, ya había provocado un acalorado debate en Israel sobre la necesidad de responder contra los objetivos iraníes.

Con ese ataque firmemente atribuido a Irán, existe una creciente preocupación de que la inteligencia israelí tome la misma determinación que el Ministerio de Medio Ambiente: que el derrame de petróleo es una operación iraní.

Israel podría usar las dobles provocaciones como una razón para atacar a Irán justo cuando Europa y Estados Unidos esperan reiniciar las conversaciones nucleares con Irán a cambio de una reapertura del comercio económico y relaciones más pacíficas.

"Irán es muy bueno manejando la escalada, pero si ambos incidentes fueron su trabajo, esto representa una apuesta porque ambas operaciones han enfurecido sustancialmente a los israelíes más que las provocaciones normales", dijo un diplomático europeo en la región, que se negó a ser identificado por razones extremas. sensibilidad.

"Irán debe saber que Israel está buscando una buena razón para intensificar las cosas debido a los temores de que Biden los ignore al cerrar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear", dijo el diplomático.

Israel cree que Irán es el culpable de derrame de petróleo

"Y aunque normalmente doy la bienvenida a las naciones que no se apresuran a sacar conclusiones, sospecho que preferiría que (el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu) saliera en la televisión gritando y agitando imágenes de tortugas marinas muertas. Los planificadores están trabajando en una respuesta sustancial, lo que sería un problema para aquellos en uso que quieran un acuerdo nuclear " señaló.

Un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que no habla con los medios de comunicación para obtener una atribución, dijo que la preocupación por una respuesta israelí era real, pero que la frustración con las provocaciones de Irán estaba aumentando tanto en la administración de Joe Biden como en Europa.

"Todo el mundo sabe que Bibi quiere frenar cualquier reanudación de las conversaciones sobre las armas nucleares y está buscando una excusa para forzar alguna acción que no se puede deshacer", dijo el funcionario. "Pero, obviamente, hay personas de línea dura en Teherán que están de acuerdo y siguen ofreciéndole excusas. Es difícil predicar la paciencia cuando Irán actúa de esta manera agresiva".

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.