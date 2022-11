Biden y Xi Jinping se reúnen por primera vez en marco del G20 y la invasión a Ucrania

Biden y Xi Jinping se han reunido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, saludó en persona a su homólogo chino, Xi Jinping, por primera vez desde que asumió el cargo, esto es sumamente importante porque sus conversaciones podrían tener repercusiones en todo el mundo.

Las conversaciones de los dos líderes, Biden y Xi Jinping, el lunes pudieran durar unas pocas horas, pero son consideradas de alto riesgo ya que podrían tener consecuencias que duren meses o años, esto en medio de las relaciones hostiles entre ambas.

Joe Biden espera que al volver a ver en persona a Xi Jinping, después de casi dos años comunicándose solo por teléfono y videoconferencia, pueda generar un resultado estratégicamente más valioso.

Un día previo a la gran reunión, Joe Biden dijo “Conozco a Xi Jinping. He pasado más tiempo con él que con cualquier otro líder mundial”, agregando: "Lo conozco bien. Él me conoce. Tenemos muy pocos malentendidos”.

Biden y Xi Jinping y las relaciones EEUU - China

Biden y Xi Jinping se conocen desde hace muchos años.

Joe Biden suele decir que conoce a Xi Jinping desde hace muchos años, pero también es un hecho que anteriormente ambos eran vicepresidentes, por lo que su reunión del lunes comienza en un momento notablemente bajo en los lazos entre Estados Unidos y China.

Además, como se ha dado a conocer en La Verdad Noticias, las relaciones se han deteriorado rápidamente en medio de disputas económicas y un enfrentamiento cada vez más militarizado sobre Taiwán.

No solo eso, las tensiones se extendieron a zonas en las que antes compartieron interés como son el combatir el cambio climático y contener el programa nuclear de Corea del Norte.

De hecho, en un documento de estrategia de seguridad nacional, Biden dijo de China que es “desafío geopolítico más importante de Estados Unidos” y escribió que el país era el “único competidor con la intención de remodelar el orden internacional y, cada vez más, el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para promover ese objetivo”.

Además no había expectativas entre los funcionarios estadounidenses de que la reunión de Biden y Xi Jinping resolviera estas cuestiones.

Organizar la reunión entre Biden y Xi Jinping llevó a que se establecieran líneas de comunicación luego que Beijing cortó furiosamente la mayoría de los canales luego de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán en verano.

Sobre esto, un alto funcionario de la administración estadounidense dijo: “Todos los asuntos relacionados con esta reunión, desde las llamadas telefónicas hasta la logística, han sido cuidadosamente considerados, negociados y comprometidos entre las dos partes”.

Por otro lado, un segundo funcionario dijo que las conversaciones que dieron lugar a la reunión no siempre fueron amistosas. “No diré que las conversaciones no fueron contenciosas porque obviamente hay muchas áreas en las que tenemos diferencias y desafíos”.

Destacó que “Las docenas de horas que hemos pasado hablando con nuestros homólogos chinos definitivamente han sacado a la luz muchos de esos problemas”.

Ahora que se da la reunión entre Biden y Xi Jinping se nota como Biden se toma reuniones como esta “increíblemente en serio” y lee mucho de antemano.

Un primer oficial dijo sobre la reunión de Biden y Xi Jinping, que el presidente norteamericano se toma esto en serio “Él dice 'si esto sucede, entonces deberíamos manejarlo de esta manera'”, añadiendo: “Él entiende que esta es, en muchos aspectos, la relación bilateral más importante. Y es su responsabilidad manejarlo bien y se lo toma muy, muy en serio”.

¿Qué se espera de la reunión entre Biden y Xi Jinping?

Esto es lo que se espera de la reunión de Biden y Xi Jinping.

Al momento no se ha fijado un límite de tiempo para la reunión de Biden y Xi Jinping, pero Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de EEII, dijo que esperaba que las conversaciones duraran “un par de horas”, aunque se pudieran alargar.

“Es una reunión al margen de una cumbre internacional. Así que no es en sí mismo una especie de cumbre en la que se reúnan en un tercer país o en Washington y Beijing”, dijo. "Entonces, no hemos establecido un límite de tiempo para la conversación".

Lo más importante para Biden y sus ayudantes es establecer cierto nivel de entendimiento con Xi sobre cómo ve la administración la relación con China, y aprender de él cómo ve que avanzan los lazos con Estados Unidos.

En ese sentido la Casa Blanca ha utilizado la frase “construir un piso” para describir el objetivo de las conversaciones entre Biden y Xi Jinping, sugiriendo que el Presidente de Estados Unidos espera evitar que las relaciones sigan cayendo y que ve potencial de mejora.

De hecho, Joe Biden dijo en Camboya que “Solo tenemos que averiguar dónde están las líneas rojas y cuáles son las cosas más importantes para cada uno de nosotros en los próximos dos años”.

Por otro lado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sugirió que la reunión cara a cara entre Biden y Xi Jinping tenía la intención de estabilizar una relación tambaleante y detalló la esperanza de que sentaría las bases para una relación económica bilateral “intensiva”.

“Lo que espero es que, como resultado del papel bilateral del presidente con el presidente Xi hoy, entablaremos conversaciones más intensas en el futuro con nuestros homólogos chinos sobre la economía china, los resultados macroeconómicos globales y cómo las políticas tanto en EE.UU. como en China están afectando esos resultados”, Janet Yellen.

Primer viaje de Xi al extanjero

Para Xi, el viaje a Bali se ha convertido en su primer viaje al extranjero desde el inicio de la pandemia, además el resurgimiento de Xi en el escenario mundial físico también se produce inmediatamente después del Congreso del Partido Comunista de China en Beijing, durante el cual se aseguró un tercer mandato como líder que rompió las normas.

Sobre la reunión entre Biden y Xi Jinping, el presidente de EEUU dijo: “Sé que vendré más fuerte, pero no necesito eso”, sobre su propia fortuna política mejorada el sábado.

