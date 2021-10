Biden y Xi Jinping discuten sobre Taiwán en medio de un aumento de las tensiones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que habló con el presidente chino, Xi Jinping, sobre Taiwán después de que Beijing envió un número récord de aviones militares a la Zona de Defensa Aérea de la Isla (ADIZ).

Cuando un periodista le preguntó sobre la "provocación de China sobre Taiwán", el presidente Biden dijo el martes que él y presidente Xi habían discutido el tema.

"He hablado con Xi (el presidente chino Xi Jinping) sobre Taiwán", dijo Joe Biden en la Casa Blanca. "Estamos de acuerdo, cumpliremos con el acuerdo de Taiwán, y dejamos en claro que no creo que él debería hacer otra cosa que no sea cumplir con el acuerdo".

China vuela 56 aviones cerca de Taiwán

Biden y Xi discuten sobre Taiwán en medio de un aumento de las tensiones.

Taiwán dijo que rastreó un récord de 56 aviones chinos en su ADIZ el lunes, en una serie de maniobras militares que comenzaron el viernes, Día Nacional de China, y llevaron a la isla a lanzar aviones de combate en respuesta. Beijing ha intensificado las actividades a través del Estrecho este año, con el número de incidentes registrados en camino de duplicar el nivel de 2020.

La Verdad Noticias informa que, si bien Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales con la isla autónoma, que China afirma como propia, está obligado por ley a proteger a Taiwán y es su mayor fuente de apoyo militar y político.

El primer ministro de Taiwán, Su Tseng-chang, advirtió el martes que las acciones de China arriesgan la paz y la estabilidad regionales, mientras que la presidenta Tsai Ing-wen advirtió sobre las "consecuencias catastróficas" para la región de Asia Pacífico si Taiwán cayera ante China.

"Si su democracia y su forma de vida se ven amenazados, Taiwán hará todo lo posible para defenderse", escribió Tsai en un artículo que se publicó el martes en la destacada revista Foreign Affairs.

China culpa a Estados Unidos por incremento de tensiones

Biden y Xi discuten sobre Taiwán en medio de un aumento de las tensiones.

China ha culpado a Estados Unidos por el aumento de las tensiones, con los dos gigantes económicos en desacuerdo no solo por Taiwán, sino también por cuestiones como el comercio, Hong Kong, la situación en la región occidental de Xinjiang y el coronavirus.

Anteriormente, EE.UU. anunció que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan se reuniría con el principal diplomático de China, Yang Jiechi, en Suiza el miércoles para su primera discusión cara a cara desde las enconadas conversaciones en Alaska en marzo, en las que también participaron el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que la reunión da seguimiento a la llamada de Joe Biden con Xi Jinping el 9 de septiembre "mientras seguimos buscando gestionar responsablemente la competencia entre Estados Unidos y la República Popular China".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.