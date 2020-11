Biden y Kamala Harris lanzan sitio web y anuncian comité inaugural

El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris anunciaron la formación de un comité inaugural y un nuevo sitio web el lunes 30 de noviembre, el comienzo de un proceso de planificación para una celebración que probablemente se verá muy diferente a las de años pasados.

¿Quienes conformarán el comité de inaugural de Joe Biden?

Tony Allen, ex redactor de discursos de Biden y presidente de la Universidad Estatal de Delaware, se desempeñará como director ejecutivo del comité inaugural, mientras que Maju Varghese, asesor principal de la campaña de Biden y director de operaciones, ocupará el puesto de director ejecutivo.

Erin Wilson, miembro del personal de la campaña de Biden, e Yvanna Cancela, senadora del estado de Nevada y aliada de Biden, se desempeñarán como directoras ejecutivas adjuntas.

Joe Biden y Kamala Harris ya se preparan para la toma de protesta

El equipo de transición de Biden también anunció el lanzamiento de un sitio web inaugural, BidenInaugural.org, y de Twitter, @BidenInaugural.

El comité se enfrenta a una gran tarea en la planificación del evento debido a las complicaciones derivadas de la pandemia Covid-19: el jefe de gabinete entrante de Biden, Ron Klain, dijo recientemente que la inauguración "no va a ser la misma".

Klain predijo que el evento funcionaría de manera similar a la Convención Nacional Demócrata, que era virtual y no tenía multitudes en vivo.

"Creo que tendremos una combinación de esas técnicas, una combinación de, ya sabes, versiones reducidas de las tradiciones existentes", dijo el jefe de gabinete entrante.

¿Asistirá Trump al evento de Biden?

En años pasados, ex presidentes asistieron a la ceremonia de inauguración de su sucesor. Por ejemplo, el ex presidente Barack Obama y luego la primera dama Michelle Obama estuvieron junto a Trump y la primera dama Melania Trump durante la ceremonia en 2016, pero debido a la actitud que ha tomado Donald Trump al no querer ceder el poder, es probable que no asista.

Además según los informes, Trump está considerando realizar un evento de campaña en 2024 durante la toma de posesión de Joe Biden, según el Daily Beast.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Trump dejó en claro que no planea ceder ante Biden en el corto plazo. Durante una entrevista con Fox News, Trump dijo que su "mente no cambiará en seis meses" en lo que respecta a las elecciones.

