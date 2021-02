Biden y Kamala Harris acaban de cometer su primer gran ERROR en el poder

Hay una regla de oro en política: no te metas con un miembro en su estado de origen a menos que quieras problemas, pero tal parece que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vipepresidente, Kamala Harris, descocían esta regla.

Es por eso que es más que un poco desconcertante que la vicepresidenta Kamala Harris concediera una entrevista a una estación de televisión local de Virginia Occidental a fines de la semana pasada, diseñada expresamente para presionar al senador de Virginia Occidental Joe Manchin (D) para que apoye el plan de estímulo de COVID-19 de la administración Biden de 1.9 millones de dólares.

"Para usted en Virginia Occidental, una de cada siete familias describe que su hogar tiene hambre, una de cada seis no puede pagar el alquiler y una de cada cuatro pequeñas empresas está cerrando permanentemente o ya ha cerrado, por lo que es un gran problema en Virginia Occidental y en todo el país ", dijo Harris a WSAZ. "Y es por eso que el presidente y yo estamos ofreciendo el Plan de Rescate Americano".

Kamala Harris presionó al senador de Virginia en una entrevista

La respuesta del senador de Virginia a la administración de Biden

Como era de esperarse el movimiento de la administración de Joe Biden no le gustó nada a Manchin, quien no dudó en responder.

"Vi (la entrevista), no podía creerlo. Nadie me llamó (sobre eso)", dijo Manchin a WSAZ durante el fin de semana. "Vamos a tratar de encontrar un camino bipartidista hacia adelante, pero tenemos que trabajar juntos. Esa no es una forma de trabajar juntos".

Cabe señalar que Harris también realizó una entrevista con una estación local en Arizona para presionar a la senadora Kyrsten Sinema sobre el mismo proyecto de ley, según Punchbowl News.

Se informó a La Verdad Noticias que, consciente de la molestia de Manchin, la Casa Blanca se acercó al demócrata de Virginia Occidental durante el fin de semana para suavizar las aguas, según Manu Raju de CNN. No está claro si el acercamiento calmó a Manchin.

"Hemos estado en contacto con el senador Manchin, como lo hemos estado durante muchas semanas y seguiremos avanzando", dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Psaki se negó a decir el lunes si la entrevista de Harris fue diseñada específicamente para presionar a Manchin.

Independientemente, es un extraño error de novato que acaba de cometer esta administración. Tanto Joe Biden como Kamala Harris pasaron un tiempo en el Senado y deberían entender cómo Manchin percibiría una medida como esta, como una amenaza nada sutil para que él se pusiera en la fila.

El senador de Virginia, Joe Manchin, se enojó por la presión ejercida

Ese impulso es el tipo de cosas que funcionan mucho mejor en una llamada telefónica o en una reunión en la Casa Blanca. A ningún senador le va a gustar que el vicepresidente (de su propio partido) haga una entrevista con una estación de noticias local en su estado para decir que esta pieza de legislación de la que no están seguros es realmente muy, muy buena para su estado.

Hasta ahora, Manchin se ha resistido a adoptar una posición sobre el paquete de estímulo. Le dijo a CNN que le preocupaba el precio, pero añadió: "Intentaremos que Joe Biden tenga éxito".

¿Por qué jugar duro tan rápido? Porque es casi seguro que la Casa Blanca de Biden necesitará aprobar el proyecto de ley de estímulo Covid-19 a través de la reconciliación, una táctica legislativa que permitiría a los demócratas llevar el paquete al piso (y aprobarlo) con una mayoría simple en lugar de 60 votos.

Pero para que eso funcione, los demócratas necesitan que los 50 senadores apoyen la legislación. Si eso sucediera, Harris podría romper el empate a favor de los demócratas.

Es posible que Manchin termine encontrando una manera de estar de acuerdo con el paquete de $ 1,9 billones. Pero este movimiento ciertamente no lo ayuda a llegar allí.

La Casa Blanca llamó al senador para arreglar lo ocurrido

El senador de Vermont Bernie Sanders, un independiente que forma parte de los demócratas, expresó su optimismo de que su lado llegaría allí.

"Todos tendremos diferencias de opinión, este es un billete de $ 1,9 billones de dólares, yo tengo diferencias y preocupaciones sobre este proyecto, pero al final del día vamos a apoyar al presidente de Estados Unidos", dijo en ABC el domingo.

Mientras tanto, un grupo de senadores republicanos ha ofrecido su propia contrapropuesta de estímulo Covid-19 (con un precio de $ 600 mil millones), y se dirigen a la Casa Blanca el lunes para hablar con el presidente Joe Biden al respecto.

Eso podría, en teoría, ofrecer a la Casa Blanca una salida si no creen que pueden contar con Manchin para votar por la propuesta de 1,9 billones de dólares. Sin embargo, no está del todo claro que estén dispuestos a admitir la derrota por eso.

Lo que está claro es que la Casa Blanca cometió un error de principiante al presionar a Manchin a través de la entrevista de Harris. Algo sobre atrapar más moscas con miel que con vinagre.

