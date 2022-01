Biden visitará comunidades de Colorado devastadas por incendios forestales

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegue a Colorado el viernes para evaluar los daños de los recientes incendios forestales invernales que destruyeron más de 1.000 hogares y obligaron a decenas de miles de personas a huir.

Dos personas estaban desaparecidas y se temía que murieran después de que el incendio Marshallimpulsado por el viento, el más destructivo en la historia del estado, incinerara más de 1,000 hogares el 30 y 31 de diciembre. Los restos humanos que se cree que pertenecen a uno de los desaparecidos fueron recuperados el miércoles.

El incendio de pasto de la pradera en el condado de Boulder, en las afueras del norte del área metropolitana de Denver, quemó más de 6,000 acres (24 kilómetros cuadrados) en aproximadamente dos horas, dijeron las autoridades.

Las llamas a veces devoraron tramos del tamaño de un campo de fútbol del paisaje seco por la sequía en segundos. Barrios enteros en las ciudades de Superior y Louisville fueron destruidos.

En un comunicado el jueves, los funcionarios del condado de Boulder dijeron que los incendios forestales habían incurrido en daños por valor de más de $ 513 millones, ya que 1,084 estructuras residenciales fueron destruidas y otras 149 fueron dañadas en toda el área.

El viaje de Biden al condado de Boulder, donde recorrerá un vecindario de Louisville y se reunirá con familias desplazadas por el incendio, marca su segundo como presidente en Colorado y su segundo centrado en los incendios forestales.

Se espera que pronuncie comentarios sobre su respuesta a los incendios, informaron los medios estadounidenses, y estará acompañado en la visita por la primera dama Jill Biden.

Biden aprobó una declaración de emergencia para Colorado

Biden aprobó una declaración de emergencia para Colorado.

El presidente de Estados Unidos aprobó una declaración de emergencia para Colorado el 1 de enero, permitiendo que la asistencia federal fluya a las autoridades estatales y locales después de los incendios.

Un día antes, el presidente también habló con el gobernador de Colorado, Jared Polis, prometiendo "que se hará todo lo posible para brindar ayuda inmediata a las personas en las comunidades afectadas", dijola Casa Blanca.

Los residentes desplazados han estado regresando a sus hogares para evaluar los daños. Rex Hickman, quien había evacuado el área con su esposa e hijo, dijo que estaba desconsolado al descubrir que no quedaba nada de su casa de 23 años.

"Hay un entumecimiento que te golpea primero. Ya sabes, algo así como si entraras en modo de crisis. Piensas en lo que puedes hacer, en lo que no puedes hacer", dijo a la agencia de noticias The Associated Press a principios de esta semana. "El verdadero dolor se va a hundir con el tiempo".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!