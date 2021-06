Biden pierde contra 13 fiscales, arrendamientos de gas y petróleo seguirán

Joe Biden pierde el caso sobre arrendamientos de agua, gas y petróleo en terrenos federales contra 13 fiscales generales, pues Terry Doughty, juez federal les dio el fallo, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te recordamos que Jeff Landry, el fiscal general de Louisiana interpuso una demanda en marzo de 2021, así como otros 12 más de diferentes estados, porque de acuerdo con ellos, la Administración de Biden no consideró estipulaciones legales solicitadas para su cometido, esto pasa luego de que el 27 de enero el actual presidente de los Estados Unidos (EU) firmara órdenes ejecutivas para dar marcha atrás a la independencia energética que Donald Trump impulsó´.

Es preciso mencionar que la orden judicial preliminar dada por el juez aplica para todos los estados del país, algo que seguro tomó por sorpresa a Joe Biden, 46º presidente de Estados Unidos.

¿Qué acciones tomó Joe Biden antes de esto?

Joe Biden recomendó clausurar la línea 5 de la canadiense Enbrige a la gobernadora de Michigan, algo que prometió durante su campaña, la cual estuvo enfocada a terminar con la energía producida a base de los combustibles fósiles, aunque, lamentablemente eso también hizo que miles de empleos se perdieran, aun estando respaldado por el sindicato, pero eso no es todo, estas fueron otras acciones ha tomado al respecto.

Cerró Keystone XL, un enorme oleoducto Levantó las sanciones al gasoducto ruso Nord Stream 2

¿Por qué no están de acuerdo con Joe Biden?

Joe Biden prometió que Estados Unidos no dependería de los combustibles fósiles; sin embargo, varios estados de la nación basan su economía en esta industria, especialmente Louisiana, y si se detienen los arrendamientos sus ingresos caerán, lo que ya no le permitirá seguir con la restauración de los humedales costeros, pero no solo eso, también dejaría a la población desempleada y elevaría el costo de energía.

