Biden pide renuncia del gobernador de Nueva York señalado de acoso sexual

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería renunciar a su cargo tras darse a conocer el informe de la Fiscalía de Nueva York, en donde se le señala de presunto acoso sexual.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades norteamericanas, el funcionario estadounidense es señalado de un supuesto acoso en contra de varias mujeres, la mayoría empleadas y ex empleadas, entre los años 2013 y 2020.

“Creo que debería renunciar”, dijo Biden durante una rueda de prensa celebrada este martes en la Casa Blanca, en la que el presidente de los Estados Unidos habló sobre el caso que enfrenta el gobernador Andrew Cuomo.

¿Qué piensa el Gobernador de Nueva York?

Cuomo, quien pertenece al mismo partido que Biden, negó rotundamente este martes las acusaciones en su contra, e insistió en que “los hechos son muy diferentes de lo que se ha retratado”. Según reporta la agencia EFE.

El informe realizado por la fiscal general Letitia James fue presentado en rueda de prensa, en la que se aseguró que el reporte es inequívoco y se afirma que Cuomo acosó a al menos once mujeres, de manera muy directa.

Entre los actos que describe la investigación y por los que se acusa al gobernador, es por presuntamente haber metido las manos por debajo de la blusa de una subordinada para tocarle los pechos, además de agarrar por las nalgas a otra.

¿Quién es Andrew Cuomo?

El gobernador Cuomo es señalado de acosar sexualmente a 11 mujeres.

Hasta la fecha, Cuomo, hijo de otro gobernador neoyorquino, Mario Cuomo, y hermano del periodista de CNN Chris Cuomo, había logrado mantenerse en el cargo pese a que es demócrata, es decir, pertenece al partido del #MeToo y gobierna Nueva York,

El Gobernador de Nueva York sigue insistiendo en que no va a dimitir. "Yo no soy ése", ha dicho, en referencia al informe. Con respecto a la acusación de tocar los pechos por debajo de la blusa de una mujer, ha afirmado categóricamente que "eso no sucedió".

