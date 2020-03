Biden insulta a trabajador pro armas en Detroit y lo llama mentiroso

El aspirante a la candidatura presidencial de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo envuelto en una una acalorada discusión con un trabajador pro armas, a quien le dijo “eres un mentiroso de mierda”, durante un recorrido por una fábrica de automóviles de Chrysler, en Detroit.

Biden se encontraba este martes en una planta de ensamblaje de automóviles en la capital de Michigan, donde sostuvo una reunión con la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos, cuando un hombre comenzó a presionarlo con respecto a su oposición sobre el control de armas en Estados Unidos.

“Usted está tratando de poner fin a nuestro derecho de la Segunda Enmienda y de quitarnos nuestras armas”, dijo el hombre a al precandidato a la nominación presidencial de los Demócratas, quien respondió diciéndole “estás lleno de mierda”, antes de pedir a quienes lo rodeaban que guardaran silencio.

Biden cae en provocaciones de pro armas

“Yo apoyo la Segunda Enmienda… Yo tengo un arma, tengo una calibre .20, una calibre .12. Mis hijos cazan… no voy a quitarte tus armas”, afirmó Biden.

Biden perdió el control frente a varios trabajadores automotrices que lo rodeaban en una planta de Detroit

A lo anterior, el hombre respondió señalando los videos virales en los que aparece Biden junto con el congresista texano Beto O’Rourke, cuando ambos defendían quitar las armas a las personas.

“Yo no dije esto. Eso no es verdad. No dije eso… es un video viral como los demás que están publicando que son una simple mentira”, replicó Biden.

El hombre insistió hasta que Biden perdió la paciencia y terminó diciendo “no medigas eso, amigo, o voy a salir con tu trasero”. El hombre respondió “¡Tú estás trabajando para mí, hombre!”, a lo que Biden replicó “No estoy trabajando para ti. No seas idiota”, dijo Biden mientras se alejaba caminando.

Michigan es un estado clave en las votaciones de este martes, en las que seis estados en todo el país votarán al nominado presidencial del partido Demócrata, en el llamado “Super Martes II”.