Biden incluye a Putin y a Xi en cumbre sobre cambio climático

El presidente Joe Biden incluyó a sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, entre los líderes mundiales invitados al primer gran evento de conversaciones climáticas que su administración llevará a cabo en los Estados Unidos.

Según The Associated Press, el evento tendrá como su principal objetivo dar forma, acelerar y profundizar los esfuerzos globales para reducir la contaminación de los combustibles fósiles que generan la crisis climática global. Biden le dijo a los medios de comunicación que aún no ha hablado con Xi y Putin sobre su esfuerzo climático, “pero ellos saben que están invitados”.

El evento se realizará en modalidad virtual entre el 22 y el 23 de abril.

El foro climático marca el regreso de Biden a las políticas que los expresidentes George W. Bush y Barack Obama habían implementado durante su mandato, pero que Donald Trump abandonó.

Además de Putin y Xi hay varias decenas de invitados que incluyen a filántropos, activistas y líderes de las naciones más afectadas por el cambio climático, como Canadá, México, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Sudáfrica y otros aliados de Europa y Asia, según Reuters.

Biden busca soluciones al cambio climático

La cumbre internacional surge tras las promesas de campaña de Biden sobre regresar a Estados Unidos a la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, que el presidente demócrata ha comenzado a hacer realidad con el regreso de la nación al Acuerdo de París.

Además, la administración ha cronometrado el evento con el próximo anuncio del objetivo de Estados Unidos para reducir drásticamente las emisiones de carbón, gas natural y petróleo a la atmósfera para 2030, a través de políticas que coincidan con los compromisos climáticos de Biden.

Estados Unidos es el segundo país que más carbono lanza a la atmósfera, solo detrás de China.

El foro será una prueba para las intenciones del mandatario de recuperar el liderazgo y la credibilidad de Estados Unidos ante el panorama mundial después de las decisiones de la administración de Donald Trump que costaron al país la retirada de acuerdos y tratados internacionales y afectó las alianzas de larga data con otros países.

Biden está haciendo un llamado a los líderes mundiales a tomar la reunión del 22 y 23 de abril como una oportunidad para delinear las estrategias de sus países para contribuir en la reducción de las emisiones de gases contaminantes en el ambiente, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

La invitación de los líderes de China y Rusia al foro climático de la administración de Biden ocurre en medio de tensiones entre Estados Unidos con las crecientes cooperaciones entre los dos países extranjeros y los roces políticos entre los gobiernos de Biden con los de Putin y Xi.

Importancia de la relación China-Estados Unidos

Algunos expertos afirman que la esperanza del mundo de frenar los efectos del cambio climático dependen de las acciones que China y Estados Unidos logren implementar en los próximos años mientras ambas potencias buscan reestructurar sus economías basadas en las energías contaminantes que destruyen el clima.

Según AP, China y Estados Unidos son los dos países que más contaminan el mundo a través de sus emisiones de carbono. En conjunto, estos dos gigantes emiten casi la mitad de los gases que calientan la atmósfera del planeta, mismos que generan serias afectaciones en la salud y la vida humana.

Trump había usado la falta de acciones de China contra el cambio climático como excusa para no actuar.

Ante tal panorama, es claro que los recortes de carbono necesarios para evitar que el cambio climático alcance el nivel catastrófico que nadie desea serán imposibles a menos que estas naciones trabajen en un objetivo común. Ambos países fueron de los principales impulsores del acuerdo climático de París en 2015, pero actualmente sus relaciones están más erosionadas que nunca.

Acciones de China contra el cambio climático

En los últimos años, China ha implementado políticas en múltiples sectores que tienen implicaciones para el cambio climático. Sin embargo, una de sus debilidades más señaladas es que el rumbo de dichas medidas implica el cese a la producción de combustibles fósiles a mediano plazo y la infraestructura de combustibles fósiles se ha expandido.

Esto cambió en septiembre de 2020, cuando el presidente Xi Jinping expuso los nuevos objetivos de China que buscan alcanzar el máximo de emisiones contaminantes antes de que termine 2030, con la promesa de ser un país con neutralidad de carbono para 2060.

Según BBC, China es la mayor fuente de dióxido de carbono del mundo, responsable del 28 % de las emisiones a nivel mundial

Algunos críticos vieron en la declaración de Xi sólo una muy buena estrategia para capitalizar las desafortunadas acciones de Donald Trump, quien negaba que el cambio climático fuera real. Los observadores dijeron que Xi supo ver y aprovechar el momento en el que Estados Unidos se mostraba renuente a abordar la cuestión climática.

Según Climate Action Tracker, China es el país que más recursos aporta a los proyectos tanto de infraestructura de combustibles fósiles como de energías renovables en todo el mundo, aunque con el comienzo de la pandemia de coronavirus ha apoyado el desarrollo de automóviles eléctricos y energías renovables,

La agenda de Biden contra la crisis climática

En contraste, desde su llegada a la presidencia Biden estableció su objetivo de que los Estados Unidos alcancen la neutralidad de carbono para 2050, aunque para cumplir tendrá que recortar las emisiones de un modo que jamás se ha visto en la historia de la nación norteamericana y apostar por energías renovables como la solar y la eólica.

Como reportamos en La Verdad Noticias, en su primera semana como presidente Biden firmó una serie de órdenes ejecutivas dirigidas al cambio climático que incluyen la prohibición de algunas perforaciones energéticas, congelar los yacimientos de petróleo y gas en suelo público y duplicar la energía eólica y marina para 2030.

Biden admitió que los desafíos climáticos no pueden ser resueltos sólo por Estados Unidos.

En las órdenes, el mandatario dejó en claro que el cambio climático será un tema central para su administración, planteó la creación de una oficina de política climática nacional en la Casa Blanca y dio el primer anuncio de la cumbre de líderes global que se celebrará en abril. Todas sus políticas pueden ser anuladas por futuros presidentes, tal como él lo hace con las de Trump.

Rusia y su visión del problema

En enero de 2020 Rusia publicó su plan para adaptar su economía y población al cambio climático. El documento señala que la crisis del clima tiene un “efecto prominente y creciente” para el desarrollo socioeconómico, la salud y la industria, aunque Putin ha negado que tenga que ver con la actividad humana.

El plan también reconoce que el cambio climático pone en peligro el permafrost y aumenta la probabilidad de la aparición de enfermedades infecciosas y desastres naturales, además de la pérdida de especies que son expulsadas de sus hábitats naturales.

Pero Rusia también ve “posibles efectos positivos” del fenómeno, como la disminución del uso de energía en las regiones más frías del vasto territorio, la expansión de las áreas agrícolas y las oportunidades de navegación en el Ártico, donde militares rusos ya están realizando ensayos. El derretimiento del hielo ártico dará acceso a yacimientos de petróleo nunca explorados.

Aunque la nación adoptó los acuerdos de París el año pasado, Putin ha negado las evidencias científicas de que la crisis es causada principalmente por las emisiones de la actividad humana. También ha rechazado la energía solar y eólica citando riesgos para aves y gusanos marinos.

Los planes de Joe Biden para formar una estrategia global contra el cambio climático podrían depender del próximo desarrollo de sus relaciones con China y Rusia, cuya cooperación hace temer a líderes europeos y estadounidenses por el potencial dominio que representan ambos países.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Google News para mantenerte informado.