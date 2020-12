Biden dice que su ex amigo, Lindsey Graham, ha sido una "DECEPCIÓN"

El presidente electo Joe Biden expresó el jueves su decepción por cómo su relación con el senador Lindsey Graham (R-S.C.), su excolega en el Senado, ha desaparecido desde que Graham abrazó al presidente Donald Trump y su dura política.

Cuando el comediante Stephen Colbert le preguntó a Joe Biden durante una entrevista de Late Show sobre sus ex colegas del Senado que abrazaban a Trump y se negaban a reconocer su victoria, Biden dijo que estaba "bien por mí" porque "están en una situación difícil" políticamente.

Pero Biden hizo una excepción con Graham, quien dijo que ha sido una "decepción personal" porque "yo era un amigo suyo".

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Graham ha sido uno de los partidarios más firmes de Trump, y en ocasiones uno de los críticos más duros de Biden, en el Senado, e incluso pidió un abogado especial para investigar la posible mala conducta financiera del hijo adulto de Biden, Hunter Biden.

Lindsey Graham se puso del lado de Donald Trump y atacó a Biden.

"Está acostumbrado a afectarme", dijo Joe Biden sobre tales acusaciones, y agregó que son "una especie de juego sucio, pero es lo que es".

El abrazo de Graham a Trump le ha servido políticamente: evitó un serio desafío en las primarias en 2020 y logró una cómoda victoria en las elecciones generales de 10 puntos a pesar de que su rival demócrata lo indignó.

Antecedentes de la amistad de Biden y Graham

La esposa de Biden, la Dra. Jill Biden, dijo en una entrevista de CNN en febrero que Biden y Graham y el difunto eran "grandes amigos" y, junto con el difunto senador John McCain (R-Ariz.), "Viajaron junto con el extranjero Comité de Relaciones ".

Sin embargo, la Dra. Biden sugirió que las "cosas negativas" que Graham dijo sobre su esposo durante las audiencias de juicio político de Trump finalmente demostraron ser una brecha entre los dos.

Joe Biden y Lindsey Graham eran grandes amigos

“Si no puedes admirar a Joe Biden como persona, entonces tienes un problema. Necesitas hacer una autoevaluación. Porque, qué es lo que no me va a gustar ”, dijo Graham sobre Biden en 2015, cuando todavía era un rival y crítico de Trump.

“Es un hombre tan bueno como Dios jamás haya creado. Ha dicho algunas de las cosas más sinceras que alguien me pueda decir. Es la persona más agradable que creo que he conocido en política ".

Si bien Graham se ha mantenido con Trump en su mayor parte, ha mostrado cierta voluntad de volver a sus costumbres bipartidistas anteriores a Trump.

Poco antes de que se convocara la elección para Biden, Graham dijo que trataría de encontrar un "terreno común" con Biden y argumentó que "se merece un gabinete". Después de que el colegio electoral confirmara la victoria de Biden, Graham rompió con Trump al afirmar que hay un "camino muy, muy estrecho para el presidente. No veo cómo llegará allí desde aquí".

