Biden dice que hará "lo necesario" para ayudar a estados afectados por tornados.

El presidente Joe Biden dijo que su administración está lista para hacer “lo que sea necesario” después de que varias docenas de personas murieran a causa de un enjambre de poderosos tornados y tormentas que azotaron seis estados de EE.UU. a partir del viernes por la noche.

"El gobierno federal hará todo lo posible para ayudar", dijo Biden durante una conferencia de prensa el sábado desde Wilmington, Delaware. “Les prometo que, lo que sea que se necesite, lo que sea que se necesite, el gobierno federal va a encontrar la manera de suministrarlo”, agregó Biden.

La Verdad Noticias informa que, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi y Tennessee fueron afectados por más de 30 tornados. Joe Biden dijo que FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, está presente en cada uno de los seis estados para evaluar los daños.

Al menos 70 muertos en Kentucky tras tornado

En Kentucky, al menos 70 personas han muerto y el número podría aumentar a más de 100. El gobernador Andy Beshear dijo que espera que el tornado sea el más mortífero que haya azotado el estado. Más de 180 guardias nacionales se han desplegado en áreas en el oeste de Kentucky, la sección más afectada del estado.

"Todos los recursos estatales se están aplicando", dijo el director de Manejo de Emergencias de Kentucky, Michael Dossett, en una conferencia de prensa. El presidente más temprano en el día aprobó el estado de emergencia de Kentucky, y agregó el sábado por la tarde que está listo para aprobar solicitudes para los otros estados.

En Illinois, se confirmó la muerte de al menos dos personas después de que un almacén de Amazon colapsara en Edwardsville. El jefe de Amazon, Andy Jassy, dijo en Twitter que la compañía está "desconsolada" por las muertes.

"Vamos a superar esto juntos": Joe Biden

En Tennessee, el clima severo mató al menos a tres personas, dijo a Associated Press un portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias del estado. Dos personas resultaron heridas de muerte en Arkansas, según The New York Times. "Vamos a superar esto, y vamos a superar esto juntos", dijo Joe Biden. "El gobierno federal no se va a ir", agregó.

Las autoridades aún estaban evaluando la extensión de los daños durante todo el sábado. Los informes de prensa y las redes sociales muestran edificios destruidos y árboles caídos. Según los informes recopilados por PowerOutage.us, más de cien mil clientes siguen sin electricidad.

Una de las tormentas arrasó cuatro estados, Arkansas, Missouri, Tennessee y Kentucky, en un camino de al menos 220 millas. El rastro lo coloca entre los tornados más largos en la historia de Estados Unidos si permaneció en el suelo. El Servicio Meteorológico Nacional está listo para realizar una encuesta oficial para determinar si fue un tornado único y continuo.

