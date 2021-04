Biden culpa a Donald Trump por el alto número de migrantes llegando a EE.UU.

Los funcionarios fronterizos encontraron 172 mil migrantes en la frontera en marzo, un aumento del 71% desde febrero y el último indicador del alcance de la crisis en la frontera sur, pero uno que los funcionarios de Biden están tratando de culpar a la administración Trump.

De los miles de migrantes encontrados, la mayoría eran adultos solteros e incluía a 18 mil 890 niños no acompañados, un aumento del 100% con respecto a los números ya elevados encontrados en febrero, y el número más alto registrado. En febrero, se encontraron 100,441 migrantes en total.

"CBP ha experimentado un aumento en los encuentros y arrestos. Esto no es nuevo. Los encuentros han seguido aumentando desde abril de 2020, y nuestras experiencias pasadas nos han ayudado a estar mejor preparados para los desafíos que enfrentamos este año", dijo Acting Customs and Border Protection ( CBP), dijo el comisionado Troy Miller.

"Estamos comprometidos a equilibrar la necesidad de mantener la seguridad fronteriza, cuidar a los que están bajo nuestra custodia y mantener seguros al pueblo estadounidense y nuestra fuerza laboral", aseguró en un comunicado sobre la migración en Estados Unidos.

Biden trabaja con el tema de migración

El gobierno de Biden ha abordado un aumento en el número de migrantes en los últimos meses, un aumento que se ha convertido en una gran crisis, aunque los funcionarios lo han descrito como un "desafío".

Si bien los adultos solteros y las unidades familiares pueden regresar a través de las protecciones de salud pública del Título 42, la administración no lo ha estado aplicando a los niños no acompañados.

El tema que preocupa en este momento es la migración de niños solos.

Mientras tanto, México se ha negado a recuperar unidades familiares con niños menores de siete años. El resultado ha sido una reintroducción de las llamadas políticas de "captura y liberación" mediante las cuales algunos migrantes son liberados al interior, y han surgido imágenes de instalaciones abarrotadas para niños migrantes.

En marzo, 103 mil 900 personas fueron expulsadas bajo el Título 42, lo que representa el 60% del total de encuentros.

Biden culpa a Trump sobre el problema migratorio

Los republicanos han acusado a la administración de alimentar la crisis al hacer retroceder las políticas de la era de Trump como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) que mantenían a los migrantes en México para sus audiencias, además de reducir las prioridades de aplicación interior y detener la construcción del muro fronterizo.

Pero la administración Biden, en cambio, ha culpado a la administración Trump: "Seguimos cavando el agujero dejado por la administración anterior en materia de inmigración", dijo un funcionario de la administración en la llamada con los periodistas.

Los funcionarios culparon a la falta de preparación de Salud y Servicios Humanos, diciendo que la administración Trump no solicitó camas adicionales hasta el 15 de enero. También culpó a la administración anterior por recortar fondos para el Triángulo Norte y poner fin a los problemas de asilo.

El funcionario dijo que la nueva administración ha logrado "avances significativos" desde el 20 de enero, pero advirtió que "nadie debería tener la expectativa de que se resolverá de la noche a la mañana". El funcionario también pidió al Congreso que actúe para arreglar el sistema de inmigración.

"Desmanteló todos los elementos que existen para hacer frente a lo que había sido un problema y siguió siendo un problema durante mucho tiempo", dijo en una conferencia de prensa el mes pasado.

"Él, de hecho, cerró la cantidad de camas disponibles. No financió al HHS para que la gente sacara a los niños de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza donde no deberían estar y no deberían estar más de unos pocos días, un poco mientras. Pero desmanteló todo eso ".

Esas afirmaciones han fracasado con los republicanos, que señalaron números bajos el año pasado, así como los mecanismos implementados para lidiar con el aumento de migrantes después de la crisis fronteriza de 2019 que ahora se han deshecho.

Las cifras de marzo superaron el total mensual más alto durante la crisis de 2019, donde se encontraron aproximadamente 142.000 migrantes en mayo de ese año. Es probable que los números sigan aumentando en los meses de primavera y principios de verano.

El representante Steve Scalise, republicano por Los Ángeles, pidió a Biden que reimplementara políticas como los Protocolos de Protección al Migrante, y señaló la reciente apertura de nuevas instalaciones para niños migrantes como prueba de que la administración no puede manejar los números. llegando.

"Ni siquiera pueden manejar la oleada de migrantes, se están apoderando de las bases militares, el centro de convenciones de Dallas, y la gente en el terreno les dice que no pueden controlarlo, que tiene que parar", dijo. "Joe Biden necesita revertir esta política devastadora".

