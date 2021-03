Biden considera que Andrew Cuomo debe renunciar si se confirman las acusaciones

Tras los escándalos sexuales en contra del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo por al menos siete víctimas, que lo señalan por acoso sexual y conducta inapropiada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden declaró este martes que en caso de que las acusaciones en su contra sean confirmadas, el mandatario deberá de presentar su renuncia ante el cargo y enfrentar a las autoridades correspondientes.

Durante una entrevista para ABC, el presidente respondió “si” a una pregunta del periodista sobre si Andrew Cuomo debería renunciar como gobernador si la investigación confirma las declaraciones sobre los abusos. El mandatario agregó que "probablemente también acabará siendo procesado".

CNN señala que Joe Biden señaló respecto a las acusaciones en contra del gobernador que "se debe suponer que una mujer dice la verdad y no debe ser un chivo expiatorio y ser víctima por dar un paso adelante y denunciar", ya que esto agregó "requiere de mucho coraje".

Acusaciones contra Andrew Cuomo

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, enfrenta una séptima acusación por acoso sexual, en medio de los llamados para su renuncia por parte de sus colegas demócratas en la Asamblea del estado.

Según informes obtenidos por medios locales, la denuncia más reciente provino de la periodista Jessica Bakeman, quien en un artículo en la revista New York Magazine explicó cómo el gobernador Cuomo la “conmocionó y humilló” en público con tocamientos inapropiados.

Varias de las víctimas dijeron que creían que el gobernador estaba investigando su interés en una aventura. También existen señalamientos de que, más allá de insinuaciones sexuales no correspondidas, Cuomo estaba tratando de ejercer miedo a través de la intimidación de sus asistentes.

Cabe señalar que las acusaciones de acoso del gobernador de Nueva York al personal femenino durante su tiempo como mandatario durante la última década están actualmente bajo investigación, pese a que en diversas ocasiones ha negado los hechos.

Andrew Cuomo se dice inocente de las acusaciones

En días recientes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo se declaró nuevamente inocente inocente de las múltiples acusaciones en su contra por acoso sexual y pidió “separar los hechos de las opiniones”, durante una entrevista vía telefónica para un medio local.

Nuevamente el político demócrata negó cualquier acusación sexual en su contra y aseguró que nunca haría algo así. “No hice nada de lo que se alega que hice. Nunca acosé a nadie, nunca ataque a nadie, nunca abusé de nadie”, insistió.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que el mandatario se disculpó, ya que el como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el pasado 3 de marzo el el gobernador se disculpó en público por haber hecho sentirse “incómodas” a mujeres que aseguran que él las acosó, pero negó haber tocado a ninguna de ellas de manera “inapropiada” y aseguró que no iba a dimitir.

Andrew Cuomo se niega a renunciar

Pese al escándalo por las acusaciones, Andrew Cuomo reiteró el pasado 7 de marzo su negativa a renunciar a pesar de las peticiones para que lo haga de influyentes compañeros demócratas por un escándalo de acoso sexual.

"No voy a renunciar por acusaciones", dijo el gobernador de Nueva York después de que Andrea Stewart-Cousins, líder del Senado del estado, dijera que debería abandonar su cargo "por el bien del estado".

Como se recordará, previamente el gobernador demócrata de 63 años hizo su primera aparición pública en medio del escándalo. Durante su discurso, Cuomo dijo en tono sombrío que “aprendió una lección importante” sobre su comportamiento con las mujeres y se dio cuenta de que actuó “ de una manera que hizo que la gente se sintiera incómoda.

Cuando se le preguntó sobre los llamamientos de demócratas y republicanos para dimitir, el gobernador de tercer mandato dijo: “No fui elegido por políticos, fui elegido por la gente del estado de Nueva York. No voy a renunciar”.

Investigación de juicio político contra Andrew Cuomo

La asamblea del estado de Nueva York aprobó el pasado jueves 11 de marzo el inicio de una “investigación de juicio político” para llegar al fondo de las múltiples acusaciones de acoso sexual contra el gobernador Andrew Cuomo. Esta investigación será paralela a la de la fiscalía y estará autorizada para entrevistar a testigos, citar documentos y evaluar pruebas del caso, según anunció el presidente de la asamblea estatal, Carl Heastie.

El inicio de la investigación de la cámara legislativa se dio a conoce un día después de publicarse detalles sobre el último caso que ha salido a la luz de supuesto acoso sexual del regidor. Según el diario Albany Times Union, Cuomo habría entonces metido sus manos debajo de la blusa de la empleada, que no ha sido identificada, y le manoseó los senos. Esta ha sido hasta el momento la acusación más seria en contra del gobernador de Nueva York.

¿Andrew Cuomo debería renunciar?

Una reciente encuesta de Siena College publicada el pasado lunes, revela que la mitad de los votantes registrados en el estado de Nueva York no creen que el gobernador demócrata Andrew Cuomo debería renunciar de inmediato. Resultado que contrasta con la creciente presión para que el mandatario dimita a su cargo tras acusaciones de acoso sexual y conducta inapropiada.

Una minoría de votantes, el 35%, respondió que Cuomo debería renunciar de inmediato. Mientras, el 15% no estuvo seguro, según la encuesta realizada del 8 al 12 de marzo.

Por otro lado, el 57% de los votantes dijo estar satisfecho con la forma en que el gobernador ha enfrentado las denuncias de acoso sexual. Mientras, el 32% dijo que no estaba satisfecho y el 11% que no sabía o no tenía una opinión. ¿Consideras que el gobernador Andrew Cuomo debería presentar su renuncia? Déjanos tus comentarios.

