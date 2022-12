Biden colapsa de nuevo, “nano, nono, no sé” fueron sus palabras en Arizona. Foto: eldiariony.com

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo su visita previamente programada para el martes 6 de diciembre a la planta de Taiwán Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) que se encuentra en construcción en Phoenix, Arizona, en el que pronunció un discurso un tanto peculiar donde confunde las palabras, ¡se veía confundido!

En La Verdad Noticias queremos decirte que esta planta producirá cientos de chips para iPhones de Apple y aviones de combate F-35 en las que se espera dar empleo a más de mil seiscientas personas y poder reconstruir cadenas de suministro de forma que se reactivará la economía en el estado y el resto del país.

Anteriormente, te contamos el porqué el mandatario no visita la frontera mexicana, pero ahora te decimos que con las tensiones internacionales y la reciente disputa con México debido a ciertos tratos preferenciales que recibe la CFE, el gobierno de Estados Unidos está a la defensiva y se cree estas podrían ser la razones de las que habla el presidente.

Biden se confunde en su discurso en Arizona

El presidente de los Estados Unidos vuele a ser tendencia en Twitter, puesto que en el discurso que ofreció frente a los trabajadores y medios de comunicación en una planta de nano chips, el mandatario confundió el nombre del componente electrónico y con mirada confusa se expresó de esta manera:

“Construirán una segunda fábrica aquí en Phoenix para construir chips: 3 nano chips… 3 nano chip… chips de 3 nano. Ustedes saben de qué hablo. Nano, nono, no sé”

Luego de que su curiosa declaración se hiciera viral, fueron miles los internautas que no dudaron ni un segundo en hacer comentarios burlescos acerca de su forma de expresarse, puesto que esta no es la primera vez que le sucede y entre los más destacados podemos mencionar a un usuario de Twitter que hizo un comentario en el que dice que sus 3 nano chips ya no funcionan correctamente.

Te puede interesar: Joe Biden y Emmanuel Macron subrayan su alianza frente a Vladímir Putin.

¿Cuántos años tiene Joe Biden?

Presidente de Estados Unidos. Foto: elperiodico.com

Nacido el 20 de noviembre de 1942 en Scraton, Pensylvania, Joseph Robinette Biden Jr. es un abogado y político que es el presidente de los Estados Unidos desde enero de 2021, con 80 años de edad actualmente.

Con información de lapatilla.com