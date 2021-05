Biden aseguró que “Israel tiene derecho a defenderse” tras hablar con Netanyahu

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden dijo que Israel tenía "derecho a defenderse" después de hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el conflicto entre Israel y Hamas.

"Israel tiene derecho a defenderse cuando hay miles de cohetes volando hacia su territorio", indicó el mandatario a los medios de comunicación al agregar “mi esperanza es que veamos llegar a una conclusión más temprano que tarde".

Un comunicado emitido por la Casa Blanca sobre la llamada del presidente estadounidense con Netanyahu indica que éste transmitió al líder israelí "su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y al derecho legítimo de Israel a defenderse a sí mismo ya su pueblo, mientras protege a los civiles".

Relación entre Joe Biden y Netanyahu

El presidente habló con el primer ministro israelí.

La Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos y Netanyahu "acordaron mantener una estrecha consulta entre sus equipos... y mantenerse en contacto personalmente en los próximos días".

"También transmitió el aliento de Estados Unidos de un camino hacia el restablecimiento de una calma sostenible", agregó la lectura.

Violencia entre Israel y Hamas

Los ataques aéreos israelíes en Gaza han dejado sin vida a al menos a 65 muertos.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la violencia entre Israel y Hamas se reavivó en los últimos días en medio de las tensiones por los esfuerzos para sacar a los palestinos de partes del este de Jerusalén.

Hamas comenzó a disparar cohetes desde Gaza el lunes, e Israel respondió con ataques aéreos que han arrasado edificios de apartamentos . El fiscal principal de la Corte Penal Internacional dijo este miércoles que estaba monitoreando tanto a Israel como a Hamas por crímenes de guerra a medida que aumentaba la violencia.

Los ataques aéreos israelíes en Gaza han dejado sin vida a al menos a 65 muertos, incluidos 16 niños y varios miembros de Hamas, informó The Associated Press, citando al Ministerio de Salud de Gaza.

Cabe señalar que la administración Joe Biden no estaba preparada en muchos sentidos para abordar la renovada violencia en la región. Estados Unidos no tiene un embajador permanente en Israel y Biden aún no ha nominado a nadie para el cargo.

