Biden: MÁS de 100 AÑOS tiene la Biblia sobre la que juró como presidente

Joe Biden juró como presidente de los Estados Unidos posando su mano sobre una Biblia que ha estado en su familia por generaciones y que él mismo ha usado en cada uno de sus juramentos como funcionario de su país.

Hay que recordar que Biden, nacido en el estado sureño de Delaware, ha ocupado varios cargos estatales y federales en su larga trayectoria política, que incluye el Senado y la vicepresidencia al lado de Barack Obama.

De acuerdo con The New York Times Español, la pesada Biblia de corte rústico ha pertenecido a la familia Biden desde 1893 y está adornada con una cruz celta.

La copia de los Biden del libro sagrado del catolicismo mide cinco pulgadas de grosor y perteneció primero a la doctora Jill Biden, y la enorme cruz que la atraviesa es un guiño a la herencia irlandesa del presidente 46 de los Estados Unidos.

Aunque no parece una pieza fácil de transportar, Biden la ha sabido llevar consigo y la marcó en todos sus juramentos.

El primer mandatario que juramentó utilizando una Biblia fue George Washington en 1789, que en esa ocasión fue prestada a una logia masónica en Nueva York.

La tradición no se ha detenido desde entonces, pero en ningún lado está escrito que esta no pueda pertenecer al propio presidente, independientemente del tipo de cristiano que sea.

Biden hizo la Biblia parte de su historia

Adicionalmente, Biden ha escrito cada una de las fechas en las que ha juramentado por algún cargo público, y también fue utilizada por su hijo fallecido, Beau Biden, cuando juró como el fiscal general del estado de Delaware en 2007.

Biden siguió los pasos de Roosevelt, Kennedy y Carter, cuando usó la Biblia familiar (bastante considerable) en su ceremonia de inauguración en la Casa Blanca.

El mismo presidente reveló en The Late Show with Stephen Colbert, "Ha sido una reliquia familiar del lado Biden de la familia, y todas las citas importantes están ahí. Por ejemplo, cada vez que he prestado juramento para algo, la fecha ha sido estado en eso y está inscrito en la Biblia ".

Lee más en La Verdad Noticias:Joe Biden DEFIENDE a su gabinete; dice que es el más diverso de la historia

La primera vez que apareció con la Biblia familiar fue hace casi 50 años, el 5 de enero de 1973, cuando juró como senador por su estado natal, y desde entonces la ha usado en otras seis ceremonias, incluyendo su ceremonia como presidente de Estados Unidos de este 20 de enero.