Biblioteca de EE.UU. llevará el nombre del ex presidente Barack Obama

Como parte de la celebración del mes de la Historia Afroamericana en Estados Unidos, la biblioteca de la ciudad de St. Petersburg, en la costa oeste de Florida será renombrada en honor al ex presidente Barack Obama.

El alcalde de la ciudad, Rick Kriseman señaló que el cambio de nombre busca resaltar "la extraordinaria historia de Barack Obama, el primer mandatario afroamericano y su histórica presidencia" para inspirar a las nuevas generaciones.

A partir del próximo viernes, la Biblioteca Principal de St. Petersburg será la Biblioteca Principal del Presidente Barack Obama.

"Creo que la Biblioteca Principal del presidente Barack Obama no solo complementará los edificios de la ciudad que llevan el nombre de pioneros locales, sino que servirá de ejemplo para otras ciudades", declaró el presidente de St. Petersburg.

Por otro lado, el alcalde resaltó que no honrarán "el odio", en referencia a una polémica en Florida desatada después de que el gobernador Ron DeSantis señalara su intención de ordenar bajar las banderas a media asta tras la muerte la semana pasada del polémico locutor conservador Rush Limbaugh.

Podcast de Barack Obama

Como informamos en La Verdad Noticias, el ex presidente Barack Obama ha entrado de lleno en el mundo de los podcasts tras el anuncio de Spotify de que el mandatario de Estados Unidos y la estrella del rock Bruce Springsteen serán los anfitriones del show Renegades: Born in the USA en exclusiva para la plataforma.

En este revelador podcast Obama y Springsteen discutirán temas de raza, paternidad y matrimonio así como el panorama actual de Estados Unidos, según informó un comunicado de prensa de Spotify.

Renegades: Born in the USA tendrá en total ocho episodios durante su primera temporada, de los cuales dos ya se encuentran disponibles en Spotify. A pocos días de su publicación han generando gran interés y reacciones en redes.

