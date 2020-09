Beneficios de la Vitamina C para el cuidado de la piel ¡Te sorprenderá!

Beneficios de la vitamina C para el cuidado de la piel. Foto:El Nacional

La vitamina C es un antioxidante que puede beneficiar a todo tipo de piel y es una de las mejores vitaminas para ella. Tiene numerosos beneficios, que incluyen ayudar a combatir el envejecimiento y revertir parte del daño causado a la piel por la radiación del sol ¿Quieres saber más? sigue leyendo.

Si bien hay muchos alimentos ricos en vitamina C, cuando se trata de su piel, aplicar sueros tópicos de vitamina C directamente sobre la piel es la forma más eficaz de disfrutar de los beneficios.

Beneficios de la Vitamina C

Aclara las manchas oscuras

Las manchas oscuras se forman debido a una sobreproducción de melanina, un pigmento oscuro, en la piel. Esta producción adicional de melanina puede ser provocada por varias cosas, como el daño solar, el embarazo, la ingesta de ciertos medicamentos o el envejecimiento. La vitamina C ayuda a aclarar estas manchas al restringir la enzima responsable de la producción de melanina.

Reduce los signos del envejecimiento

A medida que la piel envejece, la producción de colágeno disminuye. Esto es lo que hace que la piel pierda elasticidad y se hunda. Si bien el envejecimiento de la epidermis es inevitable, el uso diario de vitamina C puede ayudar a aumentar la producción de colágeno y ralentizar el proceso de envejecimiento.

Ayuda con el daño solar

La radiación ultravioleta (UV) del sol o las camas de bronceado es una de las principales causas del envejecimiento y el daño de las células de la piel con el paso del tiempo. Los antioxidantes, como la vitamina C, previenen el daño celular al neutralizar los radicales libres de los efectos nocivos como fumar y el sol.

Minimiza el enrojecimiento y la inflamación

La piel puede enrojecerse e inflamarse por muchas razones, como acné, daño solar, afecciones de la piel como dermatitis y reacciones alérgicas a ciertos medicamentos. La vitamina C es un antiinflamatorio, lo que significa que está destinada a ayudar a reducir la inflamación y el enrojecimiento de la piel.

Ayuda a curar la piel

Cuando se aplica la vitamina C tópicamente directamente sobre la herida, estimula la producción de colágeno y elastina. Esto hace que la piel se cure sola. Un estudio de 2017 publicado en Translational Bio medicine estudió el efecto de la aplicación tópica de vitamina C en quemaduras de segundo grado de 30 participantes. Los investigadores observaron que esto provocó una aceleración significativa del proceso de curación.

Estimula la absorción de hierro

Para las personas con deficiencia de vitamina C, se ha demostrado que tomar 1000 miligramos de suplementos de vitamina C al día mejora drásticamente la curación de las heridas.

¿Cómo usar la vitamina C?

Las formulaciones tópicas de vitamina C están disponibles como una variedad de cremas, sueros y parches transdérmicos y vienen en diferentes formas. Los mejores productos para el cuidado de la piel con vitamina C son los sueros que contienen ácido ascórbico puro, ya que es más efectivo para penetrar la barrera de la piel.

Es recomendable hacer una prueba de parche en el brazo primero si tiene la piel muy sensible. Si no se producen efectos secundarios después de 24 horas, puede aplicarlo en su cara. Después de la limpieza, aplique un producto tópico de vitamina C, por las mañanas. Continúe con una crema hidratante y un protector solar de amplio espectro.

Se necesitan varias semanas de uso continuo para ver los beneficios de la vitamina C en la piel.

Si siente que no está obteniendo resultados con la vitamina C o tiene efectos adversos con los sueros de vitamina C, consulte a su médico.