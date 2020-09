Belleza: ¿Cómo limpiar las pestañas de la manera correcta y reutilizarlas?

Consejos para limpiar las pestañas y reutilizarlas. Foto:Divaslashes

La Oftmóloga Ilyse Haberman, de NYU Langone Health enseña la manera correcta de limpiar las pestañas para reutilizarlas, y explica por qué la higiene de sus postizas es tan importante.

Reutilizar las pestañas es posible y debe hacerlo si gasta más de 20 dólares en un solo par. Pero antes de reutilizar tus pestañas, debes tomarte el tiempo para quitarlas, limpiarlas y guardarlas correctamente para que puedas aprovecharlas al máximo (sin irritar ni infectar tus ojos).

¿Por qué limpiar las pestañas?

Si no se limpia, corres el riesgo de sufrir consecuencias bastante complicadas. En resumen, Haberman dice que las bacterias pueden acumularse en las pestañas y causar infecciones oculares, mientras que los restos de pegamento o restos de maquillaje también pueden acumularse en las pestañas y causar irritación de la piel y rotura de las pestañas postizas.

¿Cómo retirar las pestañas?

El primer paso para limpiarlos de inmediato es eliminarlos correctamente. No importa si está demasiado cansado al final de la noche; no tire agresivamente las pestañas de los pelos. No solo puede sacar las pestañas postizas individuales de la banda, sino que también corre el riesgo de arrancarse los pelos de sus propias pestañas.

En su lugar, comience desde la esquina interna del ojo y levante la banda de pestañas con el dedo. Una vez que lo hayas levantado lo suficiente para agarrar firmemente la banda, tira suavemente de la tira lejos de la línea de las pestañas y hacia la esquina exterior para quitarla.

¿Cómo limpiar las pestañas postizas? Foto: Sally beauty

Pasos para limpiar las pestañas

El Dr. Haberman dice que no importa qué tipo de pestañas uses, debes desinfectarlas entre cada uso.

Limpialos

Una bola de algodón funciona, pero para evitar que pequeñas pelusas de algodón se peguen a las pestañas, pruebe con almohadillas de algodón reutilizables si las tiene. Remoja el algodón en un desmaquillador de ojos sin aceite y frotalo suavemente sobre las pestañas de ambos lados, luego sobre la tira adhesiva hasta que estén limpias de cualquier resto de maquillaje o residuo.

Quita el pegamento viejo

Una vez que el pegamento viejo se haya suavizado, puede usar unas pinzas para quitar suavemente de la banda de las pestañas.

Desinfectar

Después de quitar el maquillaje y el pegamento para pestañas, empapa una nueva bola de algodón o una almohadilla en alcohol y pásala por las pestañas y la tira adhesiva para desinfectarla.

Déjelos secar al aire

Mientras las pestañas están mojadas, muévelas si lo necesitas, luego deja que se sequen por completo antes de guardarlas. Este paso es muy importante para evitar que las bacterias o el moho crezca en las pestañas.

Guárdalos en un lugar fresco y seco

No arruines tu arduo trabajo y los arrojes en tu bolsa de maquillaje crujiente o en un cajón polvoriento. Guárdalos en un recipiente de pestañas limpio , como en el que vinieron, para que no acumulen suciedad.

Tip: Remojar las pestañas puede ayudarte a revivir su forma. Vierte agua tibia mezclada con unas gotas de jabón suave para platos, en un tazón pequeño. Si prefiere no remojarlas, vierta un poco de agua micelar en dos rondas de algodón, presione la tira de pestañas entre ellas y déjalas reposar. Ambos métodos de remojo funcionan para suavizar y aflojar el pegamento y el maquillaje seco para que puedas eliminar fácilmente los desechos.

TE PUEDE INTERESAR:Cómo aplicar aceite de oliva en tus pestañas y lograr una mirada coqueta

¡Cuidado! Este material en el refrigerador poner en riesgo tu salud ����������https://t.co/ea1iZCD6pC — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 19, 2020

Tener pestañas de buena calidad ayuda, pero esto depende principalmente de cómo las cuide después de usarlas. Incluso las pestañas baratas pueden tener una vida útil decente si las limpias adecuadamente entre cada uso. Haberman recomienda reemplazar las pestañas sintéticas cada cinco a ocho usos.