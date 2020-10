Bebidas dietéticas podrían contener más AZÚCAR que su versión ‘normal’

Bebidas dietéticas pueden contener más azúcar. Foto:Fundación UNAM

Reducir el consumo de bebidas azucaradas como refrescos, jugos y cafés almibarados puede no hacer nada por la salud de su corazón si las reemplaza con alternativas endulzadas artificialmente, afirma el nuevo estudio.

Un nuevo estudio encontró que las personas que consumían bebidas con edulcorantes bajos en calorías o sin calorías, tenían un mayor riesgo de enfermedad cardíaca en comparación con las personas que no tomaban bebidas azucaradas.

Estudio de bebidas dietéticas azucaradas

Para el estudio, publicado hoy en el Journal of the American College of Cardiology, los investigadores analizaron datos de 104,760 participantes en la cohorte NutriNet-Santé, un estudio en línea en curso en Francia en el que los participantes registran su ingesta dietética, actividad física y estado de salud a intervalos regulares de seis meses.

Descubrieron que los participantes que consumían bebidas azucaradas tenían un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, lo que no fue una sorpresa, ya que el azúcar está relacionado con una serie de problemas de salud.

Bebidas dietéticas podrían ser más peligrosas.Foto: La Vnguardia

Sin embargo, también encontraron que aquellos que consumían versiones dietéticas de bebidas dulces (que contienen sustancias como aspartamo, stevia y sucralosa) tenían un riesgo igualmente alto, en comparación con sus pares que no consumían bebidas azucaradas en absoluto.

Las bebidas dietéticas son MÁS peligrosas

Eloi Chazelas, estudiante de doctorado en la Universidad de París Norte, investigadora principal dijo que el estudio sugiere que las bebidas endulzadas artificialmente pueden no ser un sustituto saludable de las bebidas azucaradas, y estos datos proporcionan argumentos adicionales para impulsar el debate actual sobre impuestos, etiquetado y regulación de bebidas azucaradas y bebidas endulzadas artificialmente.

Existen varias limitaciones para esta investigación. Por un lado, no establece directamente que los edulcorantes artificiales aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca. La investigación tampoco distinguió entre diferentes tipos de edulcorantes artificiales, que pueden no tener los mismos efectos.

Los edulcorantes artificiales pueden aumentar el apetito, interrumpir la digestión y aumentar los antojos de alimentos dulces.

Ingredientes de bebidas dietéticas

Una extensa investigación muestra que los edulcorantes artificiales son seguros para el consumo, según la FDA, y las encuestas muestran que ahora más personas parecen preferir los edulcorantes sin calorías al azúcar regular.

Según Shamera Robinson, directora de nutrición de la Asociación Estadounidense de Diabetes, se pueden utilizar con moderación para reducir las calorías de las personas que intentan perder peso. En algunos casos, los edulcorantes artificiales también pueden ser útiles para las personas con diabetes o prediabetes.

El consumo de bebidas azucaradas contribuye significativamente al riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, dijo Robinson en una presentación en la Conferencia y Exposición de Alimentos y Nutrición 2020 . Por el contrario, los edulcorantes artificiales no lo hacen. Pero no se consideran saludables, según los expertos, y pueden tener otros riesgos.

TE PUEDE INTERESAR:Refrescos light y sin azúcar aumentan el riesgo de ataque cardíaco o derrame cerebral

Está es la razón por la que rechinan los dientes y como solucionarlo ����������https://t.co/t7Hggnwt78 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 27, 2020

Como resultado, mientras que las gaseosas dietéticas y otras bebidas a veces pueden ser preferibles a las contrapartes con azúcar total para perder peso o controlar la diabetes, el sustituto ideal desde la perspectiva de un nutricionista es siempre agua u otras bebidas sin azúcar. Si deseas conocer más sobre las bebidas saludables y no tanto, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.