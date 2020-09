Bebida para dormir de “marca conocida” no cuenta con evidencia, según experto

Bebida para dormir se lanzará al mercado, ¿es recomendada? Foto:101.5

La pandemia de COVID-19 ha causado estragos en muchos aspectos de la vida diaria y el sueño no es una excepción. Pero ahora, a raíz de los informes de que muchos estadounidenses están luchando contra el insomnio, PepsiCo Inc. ha anunciado un nuevo producto que tiene como objetivo ayudar a frenar lo que se considera coronasomnia.

Bebida para dormir sin evidencia

Driftwell, como lo ha llamado PepsiCo Inc., es una bebida de mora y lavanda de 7.5 onzas que contiene 200 gramos de un suplemento conocido como L-teanina y un 10% de la dosis diaria recomendada de magnesio. La idea de la bebida no carbonatada, que puede llegar a los estantes de las tiendas de comestibles en enero, fue supuestamente nació durante una competencia interna de PepsiCo Inc. dirigida a encontrar un nuevo producto.

Según CNBC, esta bebida se centra en ayudar a los consumidores a desestresarse y relajarse antes de acostarse.

La nueva bebida, que se vende en una lata azul y amarilla con el lema sorbe para relajarse, se venderá al por menor por $17,99 / paquete de 10. PepsiCo Inc. no ha publicado más detalles sobre la bebida, pero Emily Silver, vicepresidenta de innovación de PepsiCo, le dijo a CNN que la compañía vio una necesidad masiva de ingresar al mercado de socorro para el estrés.

Aunque Driftwell puede parecer una buena noticia en la época de ansiedad del COVID-19, surge la pregunta: ¿Es una bebida de uno de los mayores fabricantes de refrescos del mundo realmente el secreto para dormir mejor? La Dra. Rachel Salas, experta en sueño y profesora asociada de neurología en Johns Hopkins Medicine, no está convencida. Antes de que llegue a las tiendas el próximo año, esto es lo que necesita saber.

¿Es recomendable la bebida para dormir?

Los expertos no recomiendan la L-teanina como tratamiento para los trastornos del sueño. PepsiCo Inc. ha sugerido que la bebida puede ayudar a aliviar la angustia y la inquietud, citando la inclusión de L-teanina, un aminoácido que se encuentra en ciertas hojas de té y setas.

El suplemento, que está disponible en forma de té o píldoras, no ha sido ampliamente estudiado. Un ensayo controlado aleatorio de 2008 encontró que puede relajar la mente, pero también señaló que lo hizo sin inducir somnolencia.

Como anécdota, Salas ha escuchado de algunos pacientes que la L-teanina ayudó a dormir, pero no es algo que los médicos recomienden. Es un suplemento, por lo que la FDA no lo sigue, y no hay suficiente medicina basada en evidencia para mostrarlo. Definitivamente no está en los parámetros de nuestra práctica clínica de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

Cualquiera que esté interesado en probar Driftwell debe hablar primero con su médico. Ni la L-teanina ni el magnesio se han relacionado con efectos secundarios graves, y Salas no ha oído hablar de complicaciones importantes de sus pacientes. Aún así, dice que agregar cualquier tipo de suplemento a su dieta sin consultar a su médico puede ser arriesgado.

Bebida para dormir de Pepsico. Foto: Drifwell drink

En general, cuando las personas intentan cosas diferentes, incluso el aceite de CBD, simplemente les aconsejo que la FDA no siga estas cosas. Así que tienes diferentes empresas con sus propias fórmulas. Además de reconocer que las dosis pueden variar ampliamente, dice que las personas deben ser conscientes de las posibles interacciones medicamentosas.

Es una de las razones, dice, por las que la nueva bebida le preocupa. En general, la mayoría de nosotros estamos preocupados por las cosas que están disponibles sin receta. Sin receta, las personas tienen la idea de que deben ser realmente seguras y deciden tomar una dosis.

El insomnio es realmente un tipo de trastorno crónico heterogéneo, lo que significa que todo el mundo tiene diferentes problemas ambientales de estrés. Por eso es tan difícil de tratar.