Bebé prematura nace en el inodoro y la daban por muerta, pero sobrevivió; Ecuador

En Ecuador se registró un inusual caso; una mujer dio a luz a una bebé prematura en el inodoro cuando apenas tenía 26 semanas de embarazo. Según detalló la mujer a los médicos, la pequeña se golpeó cuando cayó y no reaccionaba por lo que ella y su hermana la dieron por muerta.

Dijo además que no esperaba tener a su bebé tan pronto, y que cuando se sentó y pujo un poco, “sintió que algo cayó”, y fue entonces que se dio cuenta que se trataba de la menor.

“Pujé y no pensé que me iba a salir el bebé. Me sorprendí, quedé en shock y cuando ya la vi, le llamé a mi hermana para recogiera al bebé del baño”.