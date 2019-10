Bebé nace sin rostro y genera una disputa penal en Portugal

Portugal fue el escenario de un extraño caso. Un bebé nació sin rostro lo que provocó que la madre demandará a su obstetra ante las autoridades de Justicia ya que pese a ser una clínica privada en ningún momento le indicaron las complicaciones médicas en las que venía el niño.

La madre señala que su hijo, Rodrigo, cuando nació literalmente no tenía rostro, ya que no desarrolló ojos, ni nariz y no tenía parte del cráneo, esto en el hospital del estado de Setúbal, al sur de la capital del país.

Según las primeras investigaciones y la información que han dado a conocer los medios locales, la madre del bebé al ver las malformaciones, decidió acudir a la Fiscalía del distrito para denunciar al obstetra con quien se había realizado en una clínica privada los estudios de su embarazo.

odo va a estar bien, le dijo el médico a los padres, pero el bebé nació sin rostro.

Los padres del pequeño fueron atendidos durante todo el proceso de gestación por el mismo especialista, quien supervisó hasta tres ecografías de la madre y su feto sin embargo en ningún momento informó a los padres de alguna anomalía.

Sin embargo, los padres decidieron que la última ecografía la realizarían en otro centro médico y donde sería una de 5G. Por lo que fue allí donde los estudios concluyeron que el feto podría llegar a tener malformaciones en su rostro, pero no señalaron qué podría ser.

Por lo que la familia llevó el informe al obstetra que le hacía seguimiento al embarazo, pero este al ver los resultados le restó importancia a los exámenes e incluso le aseguró a los padres que todo se encontraba "bien".

Pero al momento que la madre del pequeño lo vio por primera vez notó que nada estaba bien, pues su hijo no tenía rostro, por ello la madre denunció y trascendió que el obstetra tiene cuatro procesos disciplinarios abiertos en su contra en el Colegio de Médicos. Además, el propio hospital donde nació Rodrigo emprendió una investigación para analizar el caso.