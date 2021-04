Los padres de un bebé que nació en Kurdistán, Irak, acudieron a una consulta médica debido a que notaron que su pequeño tenía una extraña hinchazón en la parte del escroto. Los médicos que lo examinaron descubrieron que el menor había nacido con tres penes.

De acuerdo con información confirmada a La Verdad Noticias, el bebé tiene apenas tres meses de edad y durante todo el proceso del embarazo, los médicos no detectaron nada raro en el desarrollo del menor, por lo que no se percataron que estaban frente al primer caso de un ser humano con trifalia.

Bebé nace con tres penes en Irak

Los médicos señalan que es el primer caso de trifalia en el mundo

Los médicos señalaron a que durante la revisión descubrieron que el bebé de tres menos tenía otro miembro viril que “brotaba de la raíz del pene principal”, y también hallaron otra cabeza, otro miembro.

“Hasta donde sabemos este es el primer caso reportado con tres penes o trifalia”, dijo un doctor Shakir Saleem Jabali.

El sitio IFLScience, retomó el caso y dio una explicación científica sobre el sorprendente caso: “Los penes supernumerarios son una anomalía urogenital congénita extremadamente rara que fue reportada por primera vez en 1609, por Wecker”.

Así mismo indicaron que se reportan alrededor de 100 casos de difalia en la literatura. Detallan además que la difalia afecta a uno de cada 6 millones de “nacidos vivos”.

El estudio que hicieron los médicos del bebés señalaron que no hay motivo que cause malformación en el bebé, ya que la madre se cuidó durante todo el embarazo y se desconoce si hay o no alteraciones genéticas en la familia.

¿Qué es la trifalia?

Se trata del primer caso de trifalia detectado en un humano; los médicos señalan que es más común hallar casos de difalia.

Éstos casos son catalogados así cuando el ser vivo nace con una forma “extrema de penes supernumerarios”, lo que significa que es una condición que involucra múltiples penes.

Los penes supernumerarios son una anomalía urogenial congénica que es muy rara. El bebé de Irak es el primero en el mundo en tener tres penes,

“Hasta donde sabemos, este es el primer caso reportado con tres penes o trifalia”. Así mismo afirman que no hay otro caso similar registrado en el mundo de un humano con múltiples penes.

