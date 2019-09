Bebé murió de bronquitis, pero autopsia revela que fue violada antes de morir

Una pequeña bebé falleció en una localidad de Argentina de González Catán después que fue ingresada en un hospital por presentar un cuadro agudo de bronquitis, sin embargo la menor no resistió y acabó falleciendo, por lo que se le practicó la autopsia de rigor y lo que se descubrió fue aterrador.

Después de confirmar su deceso, la menor de un año y 20 días, fue sometida a la autopsia donde el médico que la realizó determinó que la bebé había sido violada y ahora la justicia se encuentra investigando quién es el autor que cometió este aberrante hecho y dónde ocurrió.

Los hechos

La menor identificada como Milagros Abigail de un año y 20 días de nacida ya había sido atendida con anterioridad en el hospital de infantil Pedro de Elizalde, esto porque presentó un cuadro agudo de Bronquitis, lo cual es una inflamación de los pulmones, lo que le ocasionó que presentará fiebres altas, escalofríos, tos y dolor intenso en un costado del tórax.

Bebe muere y el médico forense descubre que la violaron antes de morir.

Sin embargo, tiempo después la menor fue dada de alta, pero después de unos días la menor volvió de nuevo a ingresar al hospital debido a que sus síntomas no disminuyen, pero no se pudo hacer nada más ya que el 20 de septiembre ya no se pudo hacer nada por la vida de la pequeña y terminó perdiendo la batalla y falleció.

El médico forense que realizó la autopsia al cuerpo descubrió signos de que la bebé había sido víctima de una violación tiempo antes de morir.

Hasta el momento se las fuentes policiacas de Argentina han informado que el caso ha sido turnado a la Unidad Temática de Homicidios del departamento judicial de La Matanza para que se averigue si la muerte de la pequeña está relacionada con los problemas de salud que sufría o con la violación.