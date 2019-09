Bebé murió TRES VECES: Fue declarado sin vida y estuvo en la morgue 10 horas VIVO

Escalofriante desenlace tuvo un bebé prematuro en Perú; Los médicos que intentaban salvarle la vida, certificaron erróneamente su muerte y el cuerpo supuestamente sin vida del menor, fue llevado a la morgue lugar en el que permaneció alrededor de 10 horas.

Todo sucedió en el Hospital Carlos Lanfranco La Foz, ubicado en la localidad de Puete Piedra, en Lima, Perú. Laura Argomedo, es la madre del bebé que nació a las 26 semanas de gestación.

Tras el pronto nacimiento del bebé, los médicos indicaron que había fallecido y fue enviado a la morgue dos veces; la primera vez, se percataron que aún presentaba signos vitales y fue llevado de regreso a la sala de pediatría, pero tristemente repitieron su error y anunciaron su muerte por segunda ocasión, por lo que fue llevado nuevamente a la morgue en donde permaneció por 10 horas expuesto a bajas temperaturas.

Lo más estremecedor, es que Laura, asegura que el personal de limpieza “oyó el llanto del bebé”, pero nadie tuvo la intención de entrar a ver que estaba sucediendo.

Posteriormente, un fiscal, comprobó la declaración de la madre del menor, pues ingresó al mismo cuarto frío en el que se encontraba el bebé para revisar otro cadáver y lo vio moverse.

De inmediato fue llevado al área de cuidado intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño, en la localidad de San Borja, lugar en el que finalmente perdió la vida.

Los especialistas señalaron que el menor murió tras haber estado expuesto a bajas temperaturas durante varias horas.

Entre llantos, Laura Argomedo, declaró: “es algo que no puedo superar, ¿como mi hijito ha podido sobrevivir tantas horas solito? Ninguna autoridad del hospital me ha explicado por qué no se atendió a mi hijito. ¿Por qué no se lo ayudó? Voy a seguir hasta lo último”.

Directivos del hospital que declaró muerto al bebé dos veces, inició una investigación para saber qué sucedió con el menor y por su parte, la Fiscalía de Perú, también investigará para encontrar a los responsables del fallecimiento del menor.