Bebé muere de hambre y sed; su mamá la dejó sola por 6 días

En Italia, una bebé de un año y medio murió de hambre y sed, luego que su madre, Alessia Pifferi, de 37 años, la dejó completamente sola durante 6 días para realizar un viaje con su novio, a quien le mintió sobre el paradero su hija.

Los hechos se registraron el pasado 14 de julio en el poblado de Bérgamo, cuando la mujer dejó a la menor en su cuna con un biberón, para luego salir de viaje con su pareja, a quien le afirmó que había dejado a la bebé con su hermana.

Alessia volvió a su casa el miércoles 20 de julio por la mañana, momento en el que encontró el cuerpo de la niña sin vida. La mujer pidió ayuda a un vecino y llamó a los números de emergencia, según cita el medio La República.

Dejó a su bebé sola por 6 días

La menor fue encontrada sin vida.

Oficial de la Policía de Italia así como paramédicos arribaron a la vivienda de Alessia en donde confirmaron el deseo de la menor. De acuerdo al fiscal Francesco De Tomassi la pequeña “murió de hambre y sed”.

La madre fue detenida y llevada a la comandancia en donde relató lo que había sucedido, asimismo confesó que cuando dejó sola a su hija fue consciente de que las cosas podrían terminar mal, por lo que aceptó su culpabilidad.

“Cuando me fui no estaba tranquila. Sabía que estaba haciendo algo que no debería haber hecho, que podía pasar cualquier cosa. Incluso lo que sucedió después”, relató durante el interrogatorio.

Agregó, que no es la primera vez que dejaba sola a la niña. Sin embargo, antes los periodos de ausencia habían sido más cortos. En un inicio eran solo horas, pero luego se convirtieron en días y el último fue de casi una semana, por lo que la bebé no pudo sobrevivir.

¿Cómo afecta el abandono infantil?

La bebé estuvo sola por casi una semana.

El abandono infantil se produce cuando el padre, tutor u otra persona que tiene la custodia o el control físico de un niño lo abandona sin consideración por la salud mental o física del infante. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en el caso de Italia en donde una bebé que fue abandonada por 6 días por su madre, perdió la vida.

