Bebé muere atrapada en un auto porque su padre no quiso romper la ventana.

Sidney Deal, con sede en Las Vegas, fue arrestado el lunes después de que rechazó varios esfuerzos para liberar a su bebé, Sayah, de su auto hirviendo en el que había estado atrapada durante una hora entera. El padre de 27 años ahora está detenido con una fianza de $20,000 mientras está reservado en el Centro de Detención del Condado de Clark. Por razones médicas, no pudo asistir a la audiencia inicial.

El padre le dijo a los oficiales de policía en el lugar que no había querido romper las ventanas de su Nissan Altima, ya que estaba preocupado por los posibles costos de reparación del auto, según The Daily Beast . El socio de Sidney llamó a una compañía de seguros mientras estaba en la escena, quien se ofreció a enviar una grúa. Sin embargo, Deal negó la oferta porque no podía ponerse de acuerdo sobre el precio.

Luego, los agentes de policía dijeron que organizarían la visita de un cerrajero. Sin embargo, Deal aprovechó una breve oportunidad para hablar con su hermano por teléfono.

El padre de la bebé habría dicho a los agentes de policía que su hija simplemente se había quedado dormida y que él había dejado el aire acondicionado encendido en el coche. Para cuando los oficiales lograron sacar a Sayah del auto, ella ya estaba muerta y su cuerpo había entrado en rigor mortis.

La policía describió la muerte de la niña como trágica, ya que había estado sometida a un "ambiente de mucho calor" durante aproximadamente una hora. Inicialmente, Deal supuso que su hija se había quedado dormida en la parte trasera del auto cuando de repente dejó de moverse.

Artavia Wilson, la madre de Deal, dijo que su hijo era inocente. Ella dijo: "Mi hijo no fue negligente en la forma en que lo manejó". Luego, se informó que la policía dijo que Deal había encerrado accidentalmente al bebé de un año en el automóvil después de una pelea con su novia. La novia le informó a la policía que él regresó con ella momentos después de irse con Sayah.

Además de esto, Deal había hablado por teléfono con su hermano, Samid, quien más tarde llegó y se ofreció a golpear la ventana después de haberse envuelto los nudillos con una camisa.

Con información de thedailybeast.com