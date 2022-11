Bebé de Japón pierde la vida tras ser olvidado en un auto por 9 horas. Imagen de referencia.

Un lamentable suceso ha ocurrido en Japón. Un padre de familia dejó a su hija de dos años de edad en su automóvil, durante 9 horas y sin aire acondicionado, razón por la que la ella perdió la vida

Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre en Osaka Japón cuando un hombre salió de su casa alrededor de las 8 horas dispuesto a llevar a sus 3 hijos al colegio, sin embargo, se olvidó de llevar a la más pequeña de todas al kinder

Por su parte, las autoridades ya detallaron que cada uno de sus hijos estudiaba en escuelas diferentes, es por eso que en un descuido, tras dejar a su segundo hijo se dirigió hacia su trabajo y no se percató de que su hija se encontraba todavía a bordo en el asiento trasero.

Tras salir de su trabajo y dirigirse hacia el kinder para recogerla, las maestras le informaron que ella no había asistido, al revisar en su propio auto y notar en grave error que acababa de cometer, llamó a la ambulancia, no obstante, ella no sobrevivió.

De acuerdo a los médicos del nosocomio, la menor falleció debido a que sufrió un golpe de calor, como es de esperarse, ahora las autoridades también están realizando las investigaciones pertinentes para aclarar si realmente la causa de muerte de la menor fue esa y determinar cuál será la situación jurídica del padre de familia.

Pediatras de Japón y el mundo alertan sobre el riesgo

Después de lo sucedido, especialistas y pediatras han decidido alertar sobre el riesgo de dejar a los niños en un coche en pleno sol ya que éstos se calientan muy rápido si se encuentran bajo el sol, incluso cuando las temperaturas no suelen ser muy elevadas, además de aclarar que la termorregulación corporal de los niños menores de 5 años es mucho menos eficiente que la de los adultos.

¿Dónde vive más gente en Japón?

La Verdad Noticias te informa que el lugar más poblado de Japón es Tokio con 13,794,933 habitantes, posteriormente le siguen la prefectura de Kanagawa, con 9,215,210 y finalmente Osaka con 8,800,753 habitantes.

