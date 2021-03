Bebé de 1 año recibe disparo en la cabeza por un policía de Houston

Una madre cuyo bebé sufrió una herida de bala en la cabeza por policías de Houston condenó las acciones de los agentes, mientras lamentaba que su bebé permaneciera en cuidados intensivos.

Durante una conferencia con medios de comunicación el martes, Daisha Smalls narró que su hijo Legend, de un año de nacido, fue herido mientras los oficiales perseguían a un sospechoso de robo que se subió intempestivamente en su vehículo particular.

La señora Smalls denunció el hecho en compañía de sus abogados.

Smalls dijo que acababa de poner gasolina y entró en su automóvil cuando el sospechoso saltó y le exigió que entregara el vehículo, informó KPRC-TV.

"No le daría mi auto porque le hice saber que tengo un hijo en mi auto y que no dejaría mi auto sin mi hijo", dijo la joven madre.

La señora Smalls dijo que el hombre saltó al vehículo cuando llegó la policía y dijo: "Antes de que supiera lo que sucedió, ya estaban disparando contra mi automóvil".

"Estaba asustada por la vida de mi hijo", dijo Smalls en la conferencia de prensa el martes mientras hablaba sobre el incidente con su abogado, Benjamin Crump.

“Mi bebé no se lo merecía. Mi bebé no merecía que le dispararan, especialmente no por la policía ”, dijo Smalls.