Beau Biden, el hijo muerto de Joe Biden; esta es su historia

Beau Biden, el hijo muerto de Joe Biden, tenía un futuro prometedor, se perfilaba para seguir los pasos de su padre, hasta que la tragedia llegó. Él fue diagnosticado con cáncer en el cerebro y falleció, por eso en La Verdad Noticias te contaremos su historia.

Antes de avanzar es importante mencionar que Joe Biden es padre de cuatro hijos, Naomi, Beau, Hunter y Ashley. Biden tuvo a sus tres hijos mayores (Hunter, Beau y Naomi) con su difunta esposa, Neilia Hunter . Años más tarde se casó con Jill Jacobs, en 1977. Comparten a la hija menor de Biden, Ashley .

Pero la muerte de Beau no es la única que ha impactado a Joe Biden, pues en 1972, mientras su primera esposa Neilia y sus hijos estaban realizando las compras navideñas un remolque golpeó su automóvil, provocando que Neilia y su hija Naomi de apenas un año de edad perdieran la vida. Actualmente Joe Biden solamente tiene dos hijos con vida, Hunter y Ashley.

La muerte de su primera esposa y su hija impactaron la vida de Biden, pero él supo salir adelante, sin imaginar que años más tarde la tragedia lo golpearía de nuevo, pues su hijo Beau fue diagnosticado con cáncer. El hijo muerto de Joe Biden lo inspiró a seguir con su carrera, incluso Joe llegó a señalar que Beau debía ser presidente de Estados Unidos y no él.

¿Quién era Beau Biden, el hijo muerto de Joe Biden?

Bea Biden, el hijo muerto de Joe Biden sirvió en el ejército

Beau Biden, el hijo muerto de Joe Biden, era una estrella en ascenso en el Partido Demócrata, particularmente en su estado natal de Delaware. Asistió a la facultad de derecho y trabajó para el Departamento de Justicia de EE. UU.

Al igual que su padre, Beau se dedicó a la política y se convirtió en el 44º fiscal general de Delaware desde 2007 hasta 2015. Trabajó estrechamente con Kamala Harris, cuyo mandato como fiscal general de California coincidió.

Antes de su elección, Biden se había convertido en parte del equipo de la Guardia Nacional de Delaware, y su unidad fue enviada a Irak en 2008, después de haber comenzado a desempeñarse como Fiscal General. Pasó un año sirviendo en el extranjero, pero continuó ocupando su puesto, escribiendo una carta a los residentes de Delaware en la que describía cómo trabajaría con su personal para manejar el trabajo mientras estuviera en Irak.

Se especuló ampliamente que Beau Biden sería un candidato para el puesto vacante en el Senado de su padre cuando su padre se postulaba para vicepresidente, pero decidió no hacerlo y buscó un segundo mandato como Fiscal General. En abril de 2014, anunció planes para postularse para gobernador de su estado natal en 2016, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, pues falleció en 2015 a los 46 años.

Antes de su muerte Beau se casó con Hallie Olivere, en 2002, y tuvieron dos hijos: Natalie Biden y su hijo Robert Hunter Biden II.

¿Cómo murió Beau Biden?

La familia Biden en el funeral de Beau Biden

Beau Biden, el hijo muerto de Joe Biden, falleció de cáncer en el cerebro en mayo del 2015.

Beau Biden había sufrido un derrame cerebral en 2010 y tres años después en 2013 fue diagnosticado con cáncer cerebral, lo trataron en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, donde los médicos le extirparon una lesión del cerebro y regresó a su puesto como Fiscal General de Delaware

Lamentablemente su cáncer regresó dos años después, él recibió un tratamiento agresivo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, pero tras una semana en el hospital falleció en mayo de 2015

La naturaleza del fallecimiento de Beau todavía pesa sobre Joe, y ha informado que su hijo lo ha inspirado en su decisión de permanecer en la política incluso a medida que envejece.

La muerte de Beau a una edad temprana fue una tragedia particularmente pública, ya que Joe estaba cumpliendo sus últimos años como vicepresidente en ese momento.

En enero, en Morning Joe de MSNBC , el exvicepresidente recordó entre lágrimas a su difunto hijo diciendo: "Beau debería ser el que se postule para presidente, no yo. Todas las mañanas me levanto, no es una broma, y pienso para mí mismo: ¿Está orgulloso de mí? '"

Incluso Biden ha recordado a su hijo visitando las tumbas de los soldados muertos en Afganistán

Es así como el hijo muerto de Joe Biden ha impactado su carrera y lo ha inspirado a seguir adelante hasta convertirse en el presidente número 46 de Estados Unidos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.