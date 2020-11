Beats lanza los primeros auriculares que brillan en la oscuridad

Beats ha revelado una colaboración de audio con Ambush, la marca de moda con sede en Tokio del venerado diseñador Yoon Ahn. Las dos marcas trabajaron en un par de auriculares inalámbricos Powerbeats 4 de edición especial que brillan en la oscuridad, una característica que se abre paso en un producto Beats por primera vez.

Cuando no están iluminados, la versión de Ambush de los Powerbeats se viste en un color verde pastel en todo el estilo de banda para el cuello, que se complementa con detalles en rojo en el logotipo "B" de Beats y una firma negra minimalista "AMBUSH" en los auriculares.

Estos son los primeros auriculares que brillan en la noche

Como gran parte de su trabajo en la moda, que va desde la ropa de calle hasta la joyería, Yoon dice que los Powerbeats que brillan en la oscuridad se inspiran en su amor por Tokio y su energía nocturna. "Vivo en el medio de Shibuya y siempre me inspira cómo la ciudad brilla por la noche", dijo en un comunicado de prensa. "Pensé que sería genial diseñar un producto que pudiera capturar la misma energía de la ciudad cuando estás afuera a altas horas de la noche escuchando música".

Yoon, quien también tiene una colaboración de zapatillas muy esperada con Nike en proceso, agregó que el proyecto con Beats está diseñado "para todos los que tienen confianza, se divierten, son creativos y prueban cosas nuevas", como "esos niños siempre parecen hacer que brillen más intensamente ". Y si bien eso puede sonar a jerga de productos, este tipo de mensaje positivo es lo que Yoon siempre intenta emitir con sus diseños, ya sea una zapatilla, una chaqueta o un collar. Y no es diferente cuando habla de un par de auriculares.

Características de los nuevos auriculares

Aparte de los elementos que brillan en la oscuridad, los auriculares inalámbricos Beats x Ambush tienen los mismos atributos que los Powerbeats 4 originales, incluida la duración de la batería de 15 horas y la clasificación IPX4 que los hace resistentes al agua y al sudor. También vienen con soporte para el comando de voz manos libres "Hey, Siri" y la capacidad de emparejar o compartir audio sin problemas con dispositivos iOS, todo gracias al chip H1 de Apple. La tecnología "Fast Fuel", mientras tanto, le brindará hasta una hora de reproducción de audio con una carga de 5 minutos, lo que será útil en los momentos en que se olvide de cargarlos y la batería esté baja.

Sin embargo, a diferencia de los Powerbeats 4, estos no son 150 dólares, sino 200 dólares. Dicho esto, estos incluyen una pequeña bolsa negra antidesgarro para guardar sus auriculares, que presenta los logotipos de Ambush y Beats. Es un toque agradable que te recuerda que esta es una colaboración de moda, después de todo, y justo lo que necesitas para flexionar un conjunto único de Powerbeats cuando no los tienes brillando en la oscuridad.

La Verdad Noticias te informa que si sientes la colaboración de Beats x Ambush, sus audífonos se lanzarán el 18 de noviembre en el sitio de Apple, además de Dover Street Market y Nordstrom. Como alguien que corre regularmente de noche, no puedo esperar para ponerme estos y facilitar que los conductores me vean mientras estoy en las calles acumulando millas. El único truco es asegurarme de encontrar algo de luz del día para cargar su brillo antes de salir, aunque eso no debería ser demasiado complicado.