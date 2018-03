Barco ruso se une a la búsqueda del submarino

Un buque ruso dotado de un sumergible rastreador que opera a 6.000 metros de profundidad se sumará a la búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, perdido hace 19 días en el Atlántico sur con 43 hombres y una mujer en su tripulación. Agencias (AFP)/Diario La Verdad Argentina "Hay seis buques que siguen barriendo el fondo (del mar). Cinco son de Argentina y el aviso chileno Cabo de Hornos. Mañana (martes) se sumaría el buque Yantar ruso y el sábado el Atlantis de Estados Unidos", dijo en su informe diario el capitán Enrique Balbi. "No hay mayores novedades", añadió el vocero naval sobre las labores de búsqueda. Los sonares habían detectado tres objetos de tipo metálico en profundidades de 700 a 950 metros, pero nada pudo confirmarse. "Hay olas de 3 metros", con adversas condiciones climáticas en la zona de búsqueda, agregó el portavoz. "El buque ruso Yantar tiene un sumergible que puede operar a 6.000 metros de profundidad", detalló Balbi. La última comunicación con el ARA San Juan fue el 15 de noviembre. Había reportado a tierra una falla en las baterías, pero el desperfecto "fue subsanado", reiteró el lunes Balbi. Desde entonces nada se supo. "Me queda la sensación de que mi hijo y todos los tripulantes hicieron todo lo posible. Lo que sucedió fue espontáneo y cruento, que impidió activar las alarmas", dijo Jorge Villarreal, padre de Fernando, uno de los submarinistas del ARA San Juan, en declaraciones a radio 10. Los familiares reclamaron al gobierno que no abandone el rescate. Un grupo concretó la demanda durante una marcha de protesta que realizaron el domingo hasta la base naval de Mar del Plata, 400 Km al sur y apostadero del ARA San Juan. "La Armada (marina de guerra) se solidariza. Son expresiones de los familiares. No han estado todos en esa manifestación. Es decisión de ellos, uno los entiende", respondió Balbi en la rueda de prensa. El gobierno del presidente Mauricio Macri y la Armada han dado por muertos a los tripulantes en el fondo del mar y abandonaron las operaciones de eventual rescate, aunque no las de búsqueda. El ARA San Juan es uno de los tres submarinos de la Armada. Tiene 66 metros de eslora. De los otros dos, sólo uno está operativo y el restante está fuera de servicio por fallas.

