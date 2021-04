Barco de Irán es atacado; se cree que era una base de inteligencia y de tropas

Un barco de Irán que se cree que es una base para la Guardia Revolucionaria paramilitar y anclado durante años en el Mar Rojo frente a Yemen ha sido atacado, reconoció Teherán este miércoles 7 de abril.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán confirmó el ataque al barco MV Saviz, presuntamente llevado a cabo por Israel, aunque Teherán no culpó de inmediato a su archienemigo regional. El asalto se produjo cuando Irán y las potencias mundiales se sentaron en Viena para las primeras conversaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos se reincorporara al acuerdo destinado a frenar el programa nuclear de Irán, lo que demuestra que los eventos fuera de las negociaciones podrían descarrilar esos esfuerzos.

La larga presencia del barco en la región, criticada repetidamente por Arabia Saudita, se ha producido cuando Occidente y expertos de las Naciones Unidas dicen que Irán ha proporcionado armas y apoyo a los rebeldes hutíes de Yemen en la guerra de años de ese país. Irán niega haber armado a los hutíes, aunque los componentes encontrados en el enlace de armamento de los rebeldes con Teherán.

Irán asegura que se trataba de un barco comercial

Irán aseguró que se trataba de un barco comercial, pero podría ser más que eso

Irán describió previamente al Saviz como una ayuda en los esfuerzos "contra la piratería" en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto de estrangulamiento crucial en el transporte marítimo internacional. Una declaración atribuida al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Saeed Khatibzadeh, describió el barco como un buque comercial.

"Afortunadamente, no se reportaron víctimas y se están llevando a cabo investigaciones técnicas", dijo Khatibzadeh. "Nuestro país tomará todas las medidas necesarias a través de las autoridades internacionales".

En una declaración anterior de la televisión estatal, un presentador citó una historia del New York Times, que citaba a un funcionario estadounidense anónimo que le decía al periódico que Israel informó a Estados Unidos que llevó a cabo un ataque el martes por la mañana en el barco. Los funcionarios israelíes se negaron a comentar sobre el asalto cuando The Associated Press se puso en contacto con ellos, al igual que el propietario del Saviz.

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, aunque se negó a decir si su país lanzó el ataque al barco, describió a Irán y sus aliados regionales como una gran amenaza.

"Israel debe seguir defendiéndose", dijo Gantz a los periodistas. "En cualquier lugar donde encontremos un desafío operativo y una necesidad, continuaremos actuando".

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, calificó las conversaciones de Viena como un "éxito" mientras hablaba con su gabinete el miércoles.

"Hoy se escucha una declaración unificada de que todas las partes del acuerdo nuclear han llegado a la conclusión de que no hay mejor solución que el acuerdo", dijo.

¿Quá habría causado la explosión en el barco de Irán?

Irán no ha culpado a nadie por el ataque al barco

La agencia de noticias semioficial Tasnim de Irán, que se cree que está cerca de la Guardia, informó que una mina de lapa colocada en el casco de Saviz causó la explosión. Una mina de lapa es un tipo de mina naval que se adjunta al costado de un barco, generalmente por un buzo. Más tarde explota y puede dañar significativamente una embarcación. Irán no culpó a nadie por el ataque y dijo que los funcionarios iraníes probablemente ofrecerían más información en los próximos días.

En un comunicado, el Comando Central del ejército estadounidense solo dijo que estaba "al tanto de los informes de los medios sobre un incidente que involucró al Saviz en el Mar Rojo".

"Podemos confirmar que ninguna fuerza estadounidense estuvo involucrada en el incidente", dijo el comando. "No tenemos información adicional que proporcionar".

El Saviz, propiedad de la naviera estatal de la República Islámica de Irán, llegó al Mar Rojo a finales de 2016, según datos de seguimiento de barcos. En los años posteriores, se ha alejado del archipiélago de Dahlak, una cadena de islas frente a la costa de la nación africana de Eritrea. Probablemente recibió reabastecimientos de suministros y cambió de tripulación a través de buques iraníes que pasaban por la vía fluvial.

Los materiales informativos del ejército saudí obtenidos anteriormente por AP mostraban a hombres en el barco vestidos con uniformes de faena de estilo militar, así como pequeñas embarcaciones capaces de transportar carga a la costa yemení. Esos materiales también incluían imágenes que mostraban una variedad de antenas en el barco que el gobierno saudí describió como inusuales para un buque de carga comercial, lo que sugiere que realizó vigilancia electrónica. Otras imágenes mostraron que el barco tenía soportes para ametralladoras calibre .50.

El Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente ha llamado al Saviz una "nave nodriza iraní" en la región, describiéndola de manera similar como una base de recopilación de inteligencia y un arsenal para la Guardia. Los documentos de política del instituto no explican cómo llegaron a esa conclusión, aunque sus analistas habitualmente tienen acceso a fuentes militares israelíes y del Golfo.

El Saviz había estado bajo sanciones internacionales hasta el acuerdo nuclear de 2015 de Irán con las potencias mundiales, que vio a Teherán recibir alivio de las sanciones a cambio de limitar su enriquecimiento de uranio. Más tarde, la administración Trump renovó las sanciones estadounidenses al Saviz como parte de su decisión de retirarse unilateralmente del acuerdo.

