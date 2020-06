Barack y Michelle Obama impresionan con discurso a dúo en Dear Class of 2020

Dear Class of 2020 es un evento que se lleva a cabo para conmemorar a los estudiantes que a causa del coronavirus no pudieron celebrar su baile de fin de año por ello varias celebridades, entre ello los Obama participaron con emotivos discursos desde Youtube Originals.

Barack Obama y Michelle Obama inspiraron no sólo a los estudiantes, sino a todos los que veían la transmisión de la graduación virtual "Dear Class of 2020" de estudiantes de secundaria y universitarios, y es que ex presidente y la ex primera dama hicieron que la ceremonia de transmisión en vivo de Youtube Originals fuera inolvidable en medio de la problemática del coronavirus.

Barack Obama emocionado con Dear Class of 2020

Los Obama dieron una sensación de esperanza durante sus conmovedores discursos de graduación cuando cada uno compartió mensajes individuales, así como uno junto, para alentar, empoderar y elevar a los graduados este año, "Hola a todos y felicitaciones a la clase de 2020", Barack comenzó su discurso conjunto con su esposa en una grabación pregrabada.

Importantes personajes como los Obama o Lady Gaga formaron parte de Dear Class of 2020.

"Es un gran día para todos ustedes", dijo Michelle. "No podríamos estar más emocionados de estar celebrando contigo hoy ... Ahora, si bien es posible que no tengas la experiencia de sudar debajo de la gorra y el vestido bajo el sol abrasador, avergüénzate de que tu familia grite tu nombre cuando cruces en el escenario, todavía tienes a todas esas personas contigo hoy ".

La señora Obama agregó: "Estas personas merecen su amor y gratitud por ayudarlos a llegar aquí. Así que denles un apretón si están con ustedes en este momento ...", por su parte el expresidente Barack intervino para decir, "¡Especialmente los papás!". "Si no están [contigo], llámalos más tarde. Eso es de las mamás, este es su día también", continuó Michelle.

El ex presidente se tomó un momento para compartir algunas palabras de esperanza en Dear Class of 2020, donde señaló que este día es la culminación de un largo viaje. “Piense en el momento en que comenzaba su primer año, probablemente esperaban el día de la graduación, pero se conoció a gente nueva, se aprendió algunas habilidades nuevas y se prepararon para el primer paso, tal vez la universidad, tal vez la escuela de posgrado, tal vez tu primer trabajo".

Barack dijo: "Lograste todo eso. Y justo cuando estabas dando la vuelta final, el mundo atravesó una pandemia y lo lograste a tu manera".

Michelle por su parte dijo: "Y en los últimos meses, tuviste que llegar aún más alto, no solo te estabas adaptando a un aula virtual, estabas ayudando a tus maestros a ajustar su audio para que el resto de la clase pudiera escuchar. No solo estabas tomando sus exámenes finales en línea, se estaba asegurando de que sus hermanos también tuvieran suficiente tiempo en la computadora para terminar su trabajo".

"Eso es mucho pedirle a cualquiera, y a pesar de todo, lo hiciste todo", expresó Barack. Los Obamas recalcaron que la inversión en la educación es una de las mejores inversiones que se pueden hacer, ya que por décadas se ha visto que cuanta mejor educación tengas, más probabilidades tendrás de que tus familias justa.

