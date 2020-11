Barack Obama cerró la campaña de Biden en Miami para invitar a votar a todos

Finalmente ha llegado el día de las elecciones de Estados Unidos 2020, y en pocas horas sabremos si Donald Trump será reelegido o si Joe Biden será nombrado el nuevo presidente del país norteamericano.

Asimismo, algunos estados tienen más peso que otros, siendo uno de ellos Florida, por lo que el ex presidente Barack Obama cerró la campaña de Joe Biden en esta locación, ya que es la que podría asegurarle la victoria debido a la cantidad de votantes.

Florida tiene uno de los condados más grandes de Estados Unidos, donde Joe Biden tiene una gran ventaja debido a que la mayoría de los habitantes de dicha zona es demócrata, y esto causará que el candidato tenga una gran ventaja.

Florida es el estado que puede asegurarle la victoria a Joe Biden. Si logra quedarse con este estado, las posibilidades de reponerse de Donald Trump son muy limitadas. Y la llave para que los demócratas ganen la Florida está en el condado de Miami-Dade.

El condado más grande del estado es de tendencia demócrata. Se espera que Biden lo gane sin problema, pero el tema pasa por cuánta diferencia saca en este condado. Hillary Clinton obtuvo 30 puntos más que Donald Trump en Miami-Dade en 2016, y eso no le alcanzó para quedarse con el estado.

Los demócratas saben de lo crucial que es esta región del país. Quizás por eso es que sacaron su as bajo la manga para la última noche antes de la elección en Miami. El sur de la Florida no recibió a Joe Biden ni a Kamala Harris, pero tuvo un gran evento encabezado por el político más popular del partido demócrata; el ex presidente Barack Obama.

Obama invitó a la gente a seguir votando

En La Verdad Noticias averiguamos que una de las razones por las que Barack Obama cerró la campaña de Joe Biden en Florida es por que se percató que muchos de los habitantes aún no habían emitido su voto.

En el condado más afectado por el COVID-19 de todo el estado de Florida, el tema de la pandemia fue central en el discurso de Obama, quien además se refirió al comentario que Donald Trump hizo sobre el jefe de epidemiología del país, el Dr Anthony Fauci. Durante un evento anoche en Miami en el que el público le pedía que despidiera a Fauci, Trump dijo que le den la reelección y se encargaría de eso.

Antes de la presentación del ex presidente, sobre el escenario de la universidad se presentó el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, y se proyectaron videos de ciudadanos de a pie del sur de la Florida apoyando a Joe Biden.