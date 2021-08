Banksy reconoce la autoría de murales que surgieron en Inglaterra

El artista callejero Banksy, cuya identidad es hasta el momento desconocida, confirmó a través de sus redes sociales que él es el autor de varios murales que aparecieron recientemente en Inglaterra.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el cual tiene una duración de poco más de 3 minutos y fue titulado “A Great British Spraycation”, el artista británico nos deja ver qué es lo que ha hecho últimamente mientras viaja a bordo de una autocaravana con una nevera llena de botes de pintura en aerosol.

Una de las primeras creaciones que vemos del artista, y que pronto podría entrar en el top 5 de las obras más famosas del mundo, es una rata, un animal fetiche del artista, que se encuentra dando sorbos a un cóctel mientras está cómodamente sentado. Esta obra fue plasmada en el contrafuerte de hormigón de una playa inglesa.

Las obras del artista en Inglaterra

En otra de las obras, arriba de una parada de autobús, podemos observar un gancho que parece estar listo para atrapar a las personas. Así mismo el artista dibujó a una gaviota sobre un contenedor de basura lista para devorar lo que hay dentro.

Una de las obras que más destaca del video compartido en su cuenta de Instagram del artista deja ver a tres niños sobre un barco mientras uno de ellos al parecer intenta sacar del bote el agua para evitar que se hunda. Esta imagen está acompañada de la frase "We're all in the same boat" (Estamos todos en el mismo barco), y presuntamente hace alusión a la crisis medioambiental que enfrentamos.

¿Qué significa el arte de Banksy?

Obra del artista callejero realizada en Inglaterra

Si bien Banksy es un artista callejero también es un activista político. Sus obras de arte reflejan los grandes problemas que enfrenta la sociedad, como la pobreza, desigualdad, consumismo desenfrenado, las consecuencias del capitalismo, los efectos de la guerra, entre muchas cosas más.

Al exhibir arte en ciudades abarrotadas de todo el mundo, el artista nos enfrenta a los problemas sociales y políticos. Estas piezas nos obligan a detenernos y pensar, algo que a menudo evitamos hacer en nuestro día a día.

