Banksy destruye su obra pero aún así se vende con récord millonario

"Niña con globo" de Banksy fue fue cortada a la mitad por una trituradora oculta en su marco cuando se vendió en una subasta hace tres años. La última pieza del cuadro se vendió por 18,6 millones de libras o 25,4 millones de dólares en una subasta de este jueves en Londres.

Los espectadores se quedaron sin aliento cuando la entonces titulada "Chica con globo" fue succionada por una trituradora cuando el martillo cayó sobre el cuadro tras una oferta de 1.042.000 libras en una subasta de octubre de 2018 en Sotheby's en Londres.

Una semana atrás, la misma galería anunció que el cuadro destruido de Banksy sería subastado es más de 100 MDD, ahora bajo el nombre "Love is in the bin". Todos los detalles de la venta te los compartimos en La Verdad Noticias.

Cuadro destruido de Banksy es vendido en millones

"Love is in the bin" se vende en millones de dólares

Un año después de que Banksy rindió homenaje a personal médico de Reino Unido con nueva obra de arte, "Love is in the Bin" se vendió por 18,582,000 libras con lo que superó el último récord alcanzado en marzo por "Game Changer".

"Cuando Girl with Balloon 'se autodestruyó' en nuestra sala de ventas, Banksy provocó una sensación global que desde entonces se ha convertido en un fenómeno cultural", dijo Alex Branczik, presidente de arte moderno y contemporáneo de Sotheby's.

"Durante esa noche memorable, Banksy no destruyó una obra de arte triturándola, sino que creó una. Hoy en día, esta pieza se considera heredera de un venerado legado de arte antisistema", agregó.

¿Qué significa el arte de Banksy?

Cuadros de Banksy son críticas sociales

Banksy, cuyo nombre real es desconocido, es un reconocido artista callejero y activista político cuyas obras sirven como denuncias públicas contra problemas sociales como la pobreza, desigualdad, efectos de la guerra, violencia, consumismo, discriminación y más.

Este año, Banksy reconoció la autoría de murales que surgieron en Inglaterra y apenas dos meses después los vestigios de una de sus obras más famosas fue vendida a un precio exorbitante por representar el antiarte.

