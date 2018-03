Bacterias sobreviven en hielo pero no en whisky

En un nuevo estudio titulado ‘Presence of pathogenic bacteria in ice cubes and evaluation of their survival in different systems,’ investigadores italianos observaron "60 muestras de cubos de hielo producidos en diferentes niveles (domésticos, restaurantes e instalaciones industriales)" y descubrieron que cada uno albergaba 52 cepas de bacterias de 31 especies diferentes. Un horror total. ¿Aún más preocupante? El hecho de que se sabía que un "porcentaje constante" de dichas bacterias tenía la capacidad de causar infecciones humanas.

Dada la naturaleza omnipresente de los microbios, todos esperamos encontrar cierta cantidad de bacterias en nuestras cocinas, en artículos como esponjas para lavar trastes, y alimentos como pollo crudo. Pero hay ciertos lugares donde resulta más sorpresivo encontrarlas, por ejemplo, en el congelador.

Sin embargo, un nuevo estudio desafía dicha creencia y podría hacernos dudar un momento antes de ponerle hielo a nuestras bebidas.

Un grupo de investigadores realizó pruebas a cubos de hielo hechos para consumo humano con la intención de detectar la presencia de bacterias. Tan sólo en los Estados Unidos, un total de 5,600,000 bolsas de hielo se venden cada año. El hielo se usa para consumirse directamente —para enfriar bebidas— o indirectamente para mantener alimentos frescos, como los mariscos.

Se analizaron 60 muestras de cubos de hielo producidos en tres niveles diferentes (en casa, restaurantes e instalaciones industriales). Una vez descongelados, los investigadores colocaron tres tipos de bacterias en los cubos: bacterias mesófilas (bacterias que crecen óptimamente en ambientes calurosos, por lo general alrededor de los 90 grados), bacterias psicrófilas(bacterias que pueden sobrevivir y/o crecer en ambientes extremadamente fríos), y pseudomonas (una clase particular de bacteria).