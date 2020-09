Azúcar de Brasil invade mercado en Venezuela

Cañicultores de Venezuela manifestaron su molestia, así como preocupación debido a la entrada al mercado venezolano del azúcar proveniente de Brasil, situación que les afecta de manera directa en su economía al tener una desventaja en los precios al momento de venderla.

Al respecto el presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), José Ricardo Álvarez, alertó que desde Brasil está entrando azúcar al país sin el control debido de las autoridades.

Destacó que Brasil tiene un exceso de producción, que la está canalizado hacia Venezuela, “y los comerciantes y aquellas personas que pueden importar sin los permisos debidos porque no piden permiso se traen esa azúcar y tienen el mercado nacional invadido”.

Cuestionó que el estado no realice el cobro de impuestos al azúcar importada, sin embargo, si existen aranceles a los insumos utilizados por los Cañicultores utilizados para hacer este producto.

“En este momento como la zafra ya no está, la mayor cantidad de azúcar es importada, hay una azúcar que entra como azúcar crudo que la traen los centrales y la procesan y salen con el nombre de la industria de aquí, y así debería ser, y no como otros azúcares que están trayendo por diferentes vías, incluso que no gozan con los estándares mínimos de calidad y las envasan en la frontera con Santa Elena de Uairén”, refirió.

Cañicultores de Venezuela afectados por el azúcar de Brasil

En entrevista Ricardo Álvarez explicó que hoy en día la demanda de azúcar ha bajado, incluso antes de la pandemia generada por el Covid-19, el producto de la canasta básica estaba por el orden de unas cien mil toneladas al mes, y en la actualidad ha bajado a menos de la mitad por el poco poder adquisitivo.

Reiteró que la petición que han hecho a las autoridades es que el azúcar se venda a un dólar en anaquel, “y los azúcares nuestros no llegan a eso”.

