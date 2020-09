Azerbaiyán "declaró la guerra a todo el pueblo"; Primer Ministro de Armenia.

Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia, aseguró este domingo que Azerbaiyán “declaró la guerra a todo el pueblo armenio” y aseguró que sus compatriotas se encuentran preparados para ello.

En un discurso dirigido al pueblo de Armenia, el ministro señaló: “Esta mañana, Azerbaiyán volvió a realizar provocaciones a gran escala. Hay víctimas y heridos, incluso entre la población civil. Con armas pesadas, el enemigo ataca las posiciones del Ejército (de Nagorno Karabaj) en todas las direcciones”.

De acuerdo con el primer ministro, “el régimen autoritario del presidente (de Azerbaiyán, Ilham) Aliyev ha vuelto a declarar la guerra al pueblo armenio”. No obstante, el alto cargo declaró “estamos listos para esta guerra, porque nos dimos cuenta de que el odio a los armenios propagado en Azerbaiyán no podía conducir a ningún otro resultado que no fuera la guerra”.

Anteriormente este domingo, el primer ministro declaró el estado de guerra y la movilización general en el país. Y dando una explicación a su decisión, señaló que “Azerbaiyán puede iniciar acciones militares en sus fronteras con Armenia y recurrir a provocaciones para desestabilizar la situación en la región”.

En paralelo, Pashinián afirmó que el pueblo armenio “está haciendo todo lo posible por proteger la seguridad de Karabaj” y que Azerbaiyán “sufre pérdidas significativas en equipos y personal militar”. Por otra parte, el Nikol Pashinián llamó a la comunidad internacional a evitar una escalada en la región, así como a imposibilitar la involucración de Turquía en el conflicto, que previamente expresó su apoyo a Azerbaiyán.

El primer ministro declaró: “Pido al Grupo de Minsk de la OSCE y a toda la comunidad internacional que se centren en la gravedad de la situación. Estamos al borde de una guerra a gran escala en el Cáucaso Sur, que puede tener las consecuencias más impredecibles”.

Además agregó que “la guerra puede traspasar las fronteras de la región y adquirir una escala más amplia”. Por ello, Pashinián pidió a la comunidad internacional “utilizar todos los mecanismos para no permitir que Turquía participe en el conflicto”, indicó.

Con información de actualidad.rt.com